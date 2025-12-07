डबल होगी सुधा दूध की सप्लाई? सीएम नीतीश ने मिल्क प्लांट का निरीक्षण किया, विस्तार पर जोर

संक्षेप: बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की कवायद तेज हो गई है। सीएम नीतीश ने रविवार को पटना डेयरी प्रोजेक्ट, सुधा फुलवारीशरीफ का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को डेयरी प्लांट के विस्तार, दुग्ध उत्पादन समितियों को बढ़ाने का आदेश दिया। जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

बिहार में अब दूध उत्पादन को धार देने की तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना डेयरी प्रोजेक्ट, सुधा फुलवारीशरीफ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेयरी प्लांट का और विस्तार करें। दुग्ध उत्पादन समितियों का और विस्तार करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इस दौरान उन्होंने उत्पादन इकाइयों, आइसक्रीम प्लांट, दही कोल्ड रूम और अन्य सेक्शनों का बारीकी से जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक भी की और डेयरी सेक्टर के समग्र विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।मुख्यमंत्री का यह दौरा डेयरी सेक्टर में बड़े बदलावों और विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक ने प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति, विस्तार योजना और दुग्ध उत्पादकों से जुड़े आंकड़ों की प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्राम स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 21 हजार से अधिक है, जिनसे 7.5 लाख पशुपालक जुड़े हुए हैं, जिनमें लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं।