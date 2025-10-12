शराब बैन हटाने से 28000 करोड़ आएगा, उस पर 6 लाख करोड़ लोन से विकास करेंगे: जन सुराज

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने रविवार को कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने पर शराबबंदी को हटाकर 28 हजार करोड़ रुपये सालाना कमाएंगे। इसके बाद विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मंच से लोन लेकर बिहार का विकास किया जाएगा।

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार की सत्ता में आते ही शराबबंदी हटाने का वादा कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने दावा किया है कि शराबबंदी हटाते ही बिहार सरकार को जो नुकसान हो रहा है, वो बच जाएगा। शराब पर बैन टने से सरकार को हर साल 28 हजार करोड़ रुपये की कमाई होगी। साथ ही इस राशि से विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी फंड से संपर्क कर 5 से 6 लाख करोड़ रुपये तक का लोन लाया जा सकता है, जिससे बिहार का विकास होगा।

जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने रविवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून जमीन पर कहीं नहीं दिखता है। इससे बिहार सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हर साल तो हो ही रहा है, वहीं माफिया के पास भी अलग से पैसा जा रहा है।

उन्होंने वादा किया कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता बदलती और जन सुराज पार्टी की सरकार बनती है तो शराबबंदी से होने वाले नुकसान को बचाया जाएगा। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर से 6 लाख करोड़ रुपये तक की मदद लाकर बिहार के विकास में इस राशि का उपयोग किया जाएगा।