Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWill Samrat Choudhary wield bulldozer like Yogi Adityanath Home portfolio elevated BJP stature in Nitish Government
योगी की तरह बुलडोजर चलाएंगे सम्राट चौधरी? गृह विभाग मिलने से नीतीश सरकार में BJP का बढ़ा कद

योगी की तरह बुलडोजर चलाएंगे सम्राट चौधरी? गृह विभाग मिलने से नीतीश सरकार में BJP का बढ़ा कद

संक्षेप:

बिहार में भाजपा के नेता गृह विभाग मिलने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहां भी यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बातें होने लगी हैं। अब चूंकि सम्राट चौधरी के हाथों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आ गई है तो देखना होगा कि कैसे वह पुलिस-प्रशासन के साथ तालमेल बैठाते हैं।

Sat, 22 Nov 2025 06:30 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, आशीष कुमार मिश्र, पटना
share Share
Follow Us on

नीतीश सरकार के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के साथ ही शुक्रवार को बिहार की सत्ता में बड़ा परिवर्तन दिखा। 2005 के बाद से लगातार गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल रहे थे, लेकिन ताजा दायित्व बंटवारे में यह अहम महकमा भाजपा विधायक दल के नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संभालेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीए गठबंधन में 89 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी 85 सीटों वाले दल जदयू के मुखिया नीतीश कुमार को फिर से सौंपने वाली भाजपा के प्रति यह महज सीएम की उदारता है, भाजपा की जिद या यह बिहार में भविष्य की राजनीति का कोई बड़ा संकेत? फिलहाल, इसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं।

बिहार में लालू राज समाप्त कर नीतीश कुमार नवंबर 2005 में सत्ता में आए। उसके बाद लगातार 20 साल से गृह विभाग उनके पास था। जिस जंगलराज की बात इस चुनाव तक होती रही है, नीतीश ने राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कर दशहत के उस दौर को समाप्त किया। अपराध पर नकेल कसी, फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए, पुलिस को खुली छूट दी। सख्त कानून व्यवस्था के जरिए यह अवधारणा बनी कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बच नहीं सकता।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सुशासन का ऐसा माहौल बना कि नीतीश कुमार ‘सुशासन बाबू’ ही कहलाने लग गए। दो दशक के दौरान कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। अब सरकार में नंबर दो सम्राट चौधरी के सामने नीतीश कुमार द्वारा खीचीं गई लकीर को और बड़ा करने की चुनौती होगी।

ये भी पढ़ें:नीतीश ने बांटे विभाग, सम्राट को होम; JDU, BJP, LJP, HAM, RLM को कौन से मंत्रालय?

वैसे भाजपा खेमा पिछले कुछ समय से गृह विभाग की मांग कर रहा था। कुछ उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में भी बीजेपी ने गृह अपने पास ही रखा था। कानून व्यवस्था को अपने पाले में लाकर भाजपा सरकार पर अपना दखल बढ़ाना चाहती है और यह उसकी भविष्य की रणनीति का भी हिस्सा है।

योगी की तरह बुलडोजर चलाएंगे सम्राट?

बहरहाल, भाजपा के नेता गृह मिलने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिहार में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अपराधियों पर नकेल कसने और बुलडोजर सरकार की बातें होने लगी हैं। अब चूंकि सम्राट चौधरी के हाथों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आ गयी है तो देखना होगा कि कैसे वह पुलिस-प्रशासन के साथ तालमेल बैठाते हैं।

बिहार में यह तीसरा मौका

नीतीश सरकार में यह पहला जबकि बिहार के इतिहास में तीसरा मौका है जब गृह विभाग सीएम के पास नहीं होगा। सन् 1967 में बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में जब महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो गृह और पुलिस महकमा रामानंद तिवारी ने संभाला था। फिर 1971 में जब कर्पूरी ठाकुर सीएम बने तब भी गृह और पुलिस तिवारी जी के पास ही रहा। 1974 में अब्दुल गफूर के मुख्यमंत्रित्व काल में राधानंदन झा गृह राज्यमंत्री थे, हालांकि गृहमंत्री खुद गफूर साहब थे।

(रिपोर्ट- आशीष कुमार मिश्र)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Samrat Choudhary Yogi Adityanath Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।