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सम्राट बनेंगे बिहार के नए 'चौधरी'? 5 देशरत्न मार्ग पर BJP JDU के बड़े नेताओं की आवाजाही तेज

Apr 13, 2026 02:31 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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डिप्टी सीएम के आवास पर जदयू और बीजेपी के बड़े नेताओं की गतिविधि तेज हो गई है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा सम्राट चौधरी के आवास पर जाकर मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे।

सम्राट बनेंगे बिहार के नए 'चौधरी'? 5 देशरत्न मार्ग पर BJP JDU के बड़े नेताओं की आवाजाही तेज

Bihar New CM: 14 अप्रैल को नीतीश कुमार अपनी सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग करेंगे। खबर है कि उसके बाद वे सीएम पद इस्तीफा देंगे। 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार का मुखिया कौन होगा यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इस बीच डिप्टी सीएम के आवास 5 देशरत्न मार्ग पर जदयू और बीजेपी के बड़े नेताओं की गतिविधि तेज हो गई है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा सम्राट चौधरी के आवास पर जाकर मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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