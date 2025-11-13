Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newswill prashant kishor leave politics if jdu wins more than 25 seats
प्रशांत किशोर को छोड़नी पड़ेगी राजनीति? खुद से लगाई शर्त हार जाने की संभावना

संक्षेप: यदि सर्वे सच साबित होते हैं तो ना सिर्फ महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा बल्कि बिहार में अपने लिए जगह तलाश रहे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए भी अपने बयान पर खड़े रहने की चुनौती खड़ी हो जाएगी।

Thu, 13 Nov 2025 11:23 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में दो चरणों की बंपर वोटिंग के बाद अब मतगणना की बारी है। तमाम एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आधे दर्जन से अधिक एग्जिट पोल्स में एनडीए को बंपर सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। यदि सर्वे सच साबित होते हैं तो ना सिर्फ महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा बल्कि बिहार में अपने लिए जगह तलाश रहे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए भी अपने बयान पर खड़े रहने की चुनौती खड़ी हो जाएगी।

दरअसल, चुनावी रणनीतिकार और अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए चर्चित रहे प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए अपने राजनीतिक भवष्य को दांव पर लगा दिया। पीके नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने कभी पूरे विश्वास से यह तो दावा नहीं किया कि जन सुराज की ही सरकार बनेगी पर ताल ठोकर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि नीतीश कुमार की पार्टी को इससे ज्यादा सीटों पर जीत गई तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

अधिकतर एग्जिट पोल्स में जो भविष्यवाणी की गई है, नतीजे उसके करीब भी रहे तो प्रशांत किशोर खुद से लगाई अपनी शर्त हार सकते हैं। अधिकतर सर्वे में भाजपा-जेडीयू की अगुवाई वाले गठबंधन को 150 से अधिक सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक एनडीए को 121 से 141 सीटें मिल सकती हैं तो महागठबंधन को 98 से 118 सीटों पर जीत मिल सकती है। सर्वे एजेंसी के मुताबिक, जेडीयू का तीर 56-62 सीटों पर विजयी निशाना लगा सकता है। यदि एजेंसी के अनुमान से 15-20 सीटें कम भी जेडीयू को मिलीं तो प्रशांत किशोर के सामने यह चुनौती होगी कि वह अपने बयान पर कायम रहते हुए राजनीति छोड़ने का ऐलान कर देंगे या फिर यूटर्न के लिए कोई नई दलील पेश करेंगे।

क्या कहा था प्रशांत किशोर ने?

प्रशांत किशोर ने कई टीवी इंटरव्यू और जनसभाओं में जेडीयू को 25 से कम सीटें मिलने का दावा करते हुए कहा था कि यदि यह सच नहीं हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में भी पीके ने यह दावा किया था। उन्होंने कहा था, 'एनडीए की सरकार बिल्कुल नहीं आ रही है। लिखकर ले लीजिए। दो तीन बातें लिखकर ले लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नया मुख्यमंत्री होगी। जेडीयू को, तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। (एंकर ने कहा कि आ गईं तो राजनीति छोड़ देंगे तो प्रशांत किशोर ने दो बार कहा) आ गईं छोड़ देंगे, छोड़ देंगे भाई।' एक अन्य चैनल न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में जब पीके से पूछा गया कि उन्होंने जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आने पर सियासत छोड़ने की बात कही है तो उन्होंने दोहराते हुए कहा,'रिजल्ट के बाद यदि 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए यदि जनसुराज भी जीता होगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूं नहीं आएंगी 25 सीटें। लिख लो मेरी बात। वजह की बात नहीं है, यह तो शर्त लगाने वाली बात हो गई।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
