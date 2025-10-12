नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी; जेडीयू-बीजेपी के बराबर सीट लड़ने पर आरजेडी ने ली चुटकी

बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बराबर (101-101) सीटें लड़ने पर लालू-तेजस्वी यादव की आरजेडी ने चुटकी ली है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुए एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने चुटकी ली है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी के वरीय नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय भले ही हो गया, लेकिन ऑल इज नॉट वेल है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को उसकी हैसियत बता दी है। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में अब नहीं रही, चुनाव के बाद भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी।

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने रविवार शाम मीडिया से बातचीत में कहा, “तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी। जेडीयू पहले बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, अब बीजेपी ने उसे बराबरी पर ला दिया है। चिराग पासवान और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। चुनाव के बाद जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी और सीएम की कुर्सी भी ले लेगी।”

उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी 15 सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन एनडीए में उन्हें आधा दर्जन सीटों पर ही सिमटा दिया गया। उसी तरह राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी मांग कर रहे थे, उनका भी यही हश्र हुआ। तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने छोटे-छोटे दलों को खत्म करने का फॉर्मूला बनाया है। अब जेडीयू का विलय बीजेपी अपनी पार्टी में कराएगी।

आरजेडी नेता एनडीए के सीट बंटवारे को सत्ता की मलाई खाने का फॉर्मूला करार दिया। वहीं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहां लगभग तय हो गया है, बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि महागठबंधन में कोई किचकिच नहीं है।