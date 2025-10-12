Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWill not make Nitish CM RJD takes dig at JDU BJP for contesting equal seats number

नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी; जेडीयू-बीजेपी के बराबर सीट लड़ने पर आरजेडी ने ली चुटकी

बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बराबर (101-101) सीटें लड़ने पर लालू-तेजस्वी यादव की आरजेडी ने चुटकी ली है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 09:30 PM
share Share
Follow Us on
नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी; जेडीयू-बीजेपी के बराबर सीट लड़ने पर आरजेडी ने ली चुटकी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुए एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने चुटकी ली है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी के वरीय नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय भले ही हो गया, लेकिन ऑल इज नॉट वेल है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को उसकी हैसियत बता दी है। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में अब नहीं रही, चुनाव के बाद भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी।

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने रविवार शाम मीडिया से बातचीत में कहा, “तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी। जेडीयू पहले बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, अब बीजेपी ने उसे बराबरी पर ला दिया है। चिराग पासवान और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। चुनाव के बाद जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी और सीएम की कुर्सी भी ले लेगी।”

ये भी पढ़ें:मांझी पलटे, पहले कहा- संतुष्ट हैं, अब बोले- कम सीट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी 15 सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन एनडीए में उन्हें आधा दर्जन सीटों पर ही सिमटा दिया गया। उसी तरह राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी मांग कर रहे थे, उनका भी यही हश्र हुआ। तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने छोटे-छोटे दलों को खत्म करने का फॉर्मूला बनाया है। अब जेडीयू का विलय बीजेपी अपनी पार्टी में कराएगी।

ये भी पढ़ें:मांझी-कुशवाहा की नहीं चली, दोनों 6-6 पर सेट; 29 सीट के साथ चिराग फिर सिकंदर

आरजेडी नेता एनडीए के सीट बंटवारे को सत्ता की मलाई खाने का फॉर्मूला करार दिया। वहीं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहां लगभग तय हो गया है, बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि महागठबंधन में कोई किचकिच नहीं है।

बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर हुए एनडीए के सीट बंटवारे के अनुसार बीजेपी और जेडीयू बराबर (101-101) सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा-आर 29 और जीतनराम मांझी की हम एवं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।