महिलाओं को 27000 करोड़ नकद बांटने को नीतीश सरकार तैयार; मोदी के फ्री राशन जैसा चुनावी औजार?

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 2.70 करोड़ परिवार हैं और हर परिवार से एक औरत सीएम महिला रोजगार योजना में आवेदन करने के बाद 10 हजार रुपये की पहली किस्त पा सकती है। इस हिसाब से सरकार 27 हजार करोड़ रुपये बांटने को तैयार है।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करके चुनाव से पहले महिलाओं के जरिए हर परिवार को मांगने पर 10 हजार रुपये कैश ट्रांसफर की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने पेंशन बढ़ाने, मुफ्त भर्ती परीक्षा के साथ आना-जाना फ्री, महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये नकद वाली माई बहिन मान योजना जैसे कई वादे किए हैं। तेजस्वी यादव के एक-एक वादे की काट निकाल रही नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना चालू करके इरादा जताया है कि नकद देने या बढ़ाने के विपक्षी वादों से मुकाबले के लिए एनडीए सरकारी खजाना से नकद बहाने को तैयार है।