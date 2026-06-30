नीतीश केंद्र में मंत्री बनेंगे? सवाल पर विजय चौधरी ने दिया गजब का जवाब, मीडिया पर तंज कसा

विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है, मध्यम है या धीमा है, यह तो आप लोग ही जानते हैं। मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है

बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में शामिल हो गए। अटकलें तेज हैं कि उन्हें केंद्र मंत्री बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने इस सवाल पर गजब का जवाब दिया। उपमुख्यमंत्री से सोमवार को पटना में पत्रकार की टीम सवाल पूछ रही थी। बहुत छोटा सा उत्तर देकर मंत्री आगे की ओर निकल गए। जब वे दिल्ली जा रहे तभी चर्चा थी कि केंद्र की सरकार में उन्हें कोई अहम जिम्मा दिया जा सकता है। हालांकि, इस पर अभी तक किसी का आधिकारिक बयान नहीं आया है।

मंगलवार को विजय चौधरी पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। जवाब में विजय चौधरी ने कहा कि चर्चा तेज है या मध्यम है या धीमा है यह तो आप लोग ही जानते हैं। मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। ऐसी चर्चा आप लोगों से ही सुनते हैं।

नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और वर्ष 2025-30 के लिए उनके नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिला है। सम्राट चौधरी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह दोहराया है कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर ही आगे बढ़ रही है और बिहार की जनता भी इस बात को गहराई से महसूस कर रही है। इसी सिद्धान्त पर सरकार आगे भी काम करती रहेगी।