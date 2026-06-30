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नीतीश केंद्र में मंत्री बनेंगे? सवाल पर विजय चौधरी ने दिया गजब का जवाब, मीडिया पर तंज कसा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है,  मध्यम है या धीमा है, यह तो आप लोग ही जानते हैं। मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है

नीतीश केंद्र में मंत्री बनेंगे? सवाल पर विजय चौधरी ने दिया गजब का जवाब, मीडिया पर तंज कसा

बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में शामिल हो गए। अटकलें तेज हैं कि उन्हें केंद्र मंत्री बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने इस सवाल पर गजब का जवाब दिया। उपमुख्यमंत्री से सोमवार को पटना में पत्रकार की टीम सवाल पूछ रही थी। बहुत छोटा सा उत्तर देकर मंत्री आगे की ओर निकल गए। जब वे दिल्ली जा रहे तभी चर्चा थी कि केंद्र की सरकार में उन्हें कोई अहम जिम्मा दिया जा सकता है। हालांकि, इस पर अभी तक किसी का आधिकारिक बयान नहीं आया है।

मंगलवार को विजय चौधरी पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। जवाब में विजय चौधरी ने कहा कि चर्चा तेज है या मध्यम है या धीमा है यह तो आप लोग ही जानते हैं। मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। ऐसी चर्चा आप लोगों से ही सुनते हैं।

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नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और वर्ष 2025-30 के लिए उनके नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिला है। सम्राट चौधरी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह दोहराया है कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर ही आगे बढ़ रही है और बिहार की जनता भी इस बात को गहराई से महसूस कर रही है। इसी सिद्धान्त पर सरकार आगे भी काम करती रहेगी।

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सरकार प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार

उपमुख्यमंत्री मंगलवार को जदयू दफ्तर में जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार बाढ़ और सूखे, दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। संभावित खतरों को देखते हुए संवेदनशील तटबंधों को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक राहत सामग्रियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। वहीं, दूसरी ओर सूखे की स्थिति में किसानों के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था को लेकर भी सरकार गंभीर है। इस दिशा में गंगा और गंडक नदियों के अतिरिक्त पानी को लिफ्ट कर जलाशयों में संचित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जब बारिश कम होगी या किसानों को पानी की जरूरत पड़ेगी तो जलाशयों से पानी की आपूर्ति की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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