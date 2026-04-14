नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद निशांत कुमार क्या बन रहे हैं? संजय झा ने दिए बड़े संकेत
जदयू नेता संजय झा ने संकेत दिए हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में सक्रिय हैं और जल्द ही पूरे बिहार का दौरा करेंगे। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के बीच, झा ने स्पष्ट किया कि आने वाली सरकार भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। उन्होंने निशांत को एक समझदार…
BIHAR BJP CM: बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। राज्य को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कयासों का बाजार गर्म है और हर किसी की नजर इस बात पर है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू की कमान और उनकी विरासत कौन संभालेगा। इसी बीच, जदयू के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता को लेकर जो बयान दिया है, उसने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
निशांत कुमार पूरी तरह सक्रिय, संगठन को दे रहे हैं सुझाव
संजय झा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। वे पार्टी के कामकाज में गहरी रुचि ले रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार सुझाव भी दे रहे हैं। संजय झा के अनुसार, "निशांत कुमार पार्टी में आए हैं और बहुत समझदारी से पूरे संगठन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं।" जब उनसे निशांत की भविष्य की भूमिका पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग तय करेंगे कि निशांत का आने वाला रोल क्या होगा, लेकिन वे फिलहाल पूरी तरह एक्टिव हैं।
नीतीश कुमार के बिना नहीं चलेगी बिहार सरकार
भले ही बिहार को आज नया मुख्यमंत्री मिल जाए, लेकिन संजय झा ने यह साफ कर दिया कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और सहयोग के बिना नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि "2025 से 2030 और उसके आगे भी, बिहार में जो भी सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार जी के विजन और उनके 'न्याय के साथ विकास' के टैगलाइन पर ही आधारित होगी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार ने अपना पूरा जीवन बिहार के लिए खपाया है और वे आधुनिक बिहार के निर्माता हैं।
निशांत का बिहार भ्रमण और पार्टी की नई रणनीति
संजय झा ने एक और बड़ा संकेत देते हुए कहा कि आने वाले समय में निशांत कुमार पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। इसे निशांत की विधिवत लॉन्चिंग के तौर पर देखा जा रहा है। जहाँ एक तरफ भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, वहीं जदयू अपने आधार वोट बैंक और नीतीश कुमार की 'न्याय के साथ विकास' वाली छवि को निशांत के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। संजय झा ने विश्वास दिलाया कि बिहार के लोगों, विशेषकर महिलाओं और गरीबों के लिए जो काम नीतीश जी ने शुरू किए थे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा।