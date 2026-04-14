Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद निशांत कुमार क्या बन रहे हैं? संजय झा ने दिए बड़े संकेत

Apr 14, 2026 11:38 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

जदयू नेता संजय झा ने संकेत दिए हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में सक्रिय हैं और जल्द ही पूरे बिहार का दौरा करेंगे। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के बीच, झा ने स्पष्ट किया कि आने वाली सरकार भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। उन्होंने निशांत को एक समझदार…

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद निशांत कुमार क्या बन रहे हैं? संजय झा ने दिए बड़े संकेत

BIHAR BJP CM: बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। राज्य को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कयासों का बाजार गर्म है और हर किसी की नजर इस बात पर है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू की कमान और उनकी विरासत कौन संभालेगा। इसी बीच, जदयू के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता को लेकर जो बयान दिया है, उसने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

निशांत कुमार पूरी तरह सक्रिय, संगठन को दे रहे हैं सुझाव

संजय झा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। वे पार्टी के कामकाज में गहरी रुचि ले रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार सुझाव भी दे रहे हैं। संजय झा के अनुसार, "निशांत कुमार पार्टी में आए हैं और बहुत समझदारी से पूरे संगठन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं।" जब उनसे निशांत की भविष्य की भूमिका पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग तय करेंगे कि निशांत का आने वाला रोल क्या होगा, लेकिन वे फिलहाल पूरी तरह एक्टिव हैं।

नीतीश कुमार के बिना नहीं चलेगी बिहार सरकार

भले ही बिहार को आज नया मुख्यमंत्री मिल जाए, लेकिन संजय झा ने यह साफ कर दिया कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और सहयोग के बिना नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि "2025 से 2030 और उसके आगे भी, बिहार में जो भी सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार जी के विजन और उनके 'न्याय के साथ विकास' के टैगलाइन पर ही आधारित होगी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार ने अपना पूरा जीवन बिहार के लिए खपाया है और वे आधुनिक बिहार के निर्माता हैं।

निशांत का बिहार भ्रमण और पार्टी की नई रणनीति

संजय झा ने एक और बड़ा संकेत देते हुए कहा कि आने वाले समय में निशांत कुमार पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। इसे निशांत की विधिवत लॉन्चिंग के तौर पर देखा जा रहा है। जहाँ एक तरफ भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, वहीं जदयू अपने आधार वोट बैंक और नीतीश कुमार की 'न्याय के साथ विकास' वाली छवि को निशांत के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। संजय झा ने विश्वास दिलाया कि बिहार के लोगों, विशेषकर महिलाओं और गरीबों के लिए जो काम नीतीश जी ने शुरू किए थे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:नए सीएम पर BJP MLA भी बेखबर! मैथिली बोलीं- कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हम भी उत्सुक
ये भी पढ़ें:बिहार में चार दिनों तक गर्मी का टॉर्चर, मानसून कमजोर होने से कम बरसेंगे बदरा
ये भी पढ़ें:बिहार सरकार ने किया ऐलान, अब हर पंचायत में होगा आग बुझाने का अपना ‘फायर स्टेशन’
Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।