कर्पूरी ठाकुर के नाम पर मिलेंगे EBC वोट? बीजेपी से लेकर JSP तक कर रही विरासत पर दावा

संक्षेप: बिहार चुनाव में इस बार कर्पूरी ठाकुर का नाम खूब गूंज रहा है। बीजेपी, जेडीयू हो या फिर आरजेडी और जुनसुराज पार्टी, सभी चाहते हैं कि उनके नाम पर ईबीसी वोट मजबूत किए जाएं।

बिहार चुनाव में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का नाम जमकर गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनावी शंखनाद उनके जन्मस्थान कर्पूरी ग्राम से ही किया था। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि की भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव की पहली रैली में ही कहा था कि कर्पूरी ठाकुर देश के एक अमूल्य रत्न थे और उन्होंने वंचितों और गरीबों को भी अवसर मुहैया करवाए। उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी उन्हें आदर्श मानती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे पड़ा था कर्पूरी ग्राम नाम बिहार में 11 और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बार मुकाबला आरजेडी-कांग्रेस और लेफ्ट के महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है। एनडीए में सबसे बड़े दल बीजेपी और जेडीयू हैं। 1988 में पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उनके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रख दिया गया था। पटना से लगभग 90 किमी की दूरी पर समस्तीपुर जिले में यह गांव है। पहले इस गांव का नाम पिटोंझिया हुआ करता था।

कर्पूरी ग्राम 3 हजार की आबादी वाला एक आदर्श ग्राम है। यहां एक प्राइमरी स्कूल, एक इंटर स्कूल इंस्टिट्यूट, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सब कुछ है। कर्पूरी ठाकुर के भतीजे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की वजह से नहीं बल्कि अपने वादे को निभाने के लिए कर्पूरी ग्राम आए थे।

क्यों गूंज रहा कर्पूरी ठाकुर का नाम चुनाव के वक्त कर्पूरी ठाकुर की याद आने की एक वजह यह है कि सभी पार्टियां अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से आते थे। वह दो बार 1970 और 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार वह भारतीय क्रांति दल से सीएम बने और दूसरी बार जनता पार्टी से। ऐसे में बीजेपी की अगुआई वाला एनडीए लंबे समय से उनकी विरासत पर हक जताता रहा है। 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

कर्पूरी ठाकुर को सादगी और गरीबों के मसीहा के तौर पर जाना जाता था। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ही उन्हें अपना आदर्श बताते हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी पिछड़ों की राजनीति के भरोसे बिहार की सत्ता संभाली है। वहीं लालू प्रसाद के शासन में मुस्लिम और यादवों को ज्यादा वरीयता मिलने की वजह से कई बार पिछड़ा वर्ग पीछे ही रह गया।

नीतीश कुमार ने ईबीसी वोट पर ध्यान दिया और ईबीसी के लिए 18 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। बाद में इसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया। इसी वजह से 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार की अगुआई में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की थी।