बिहार में महंगी होगी बिजली? ग्रामीण और शहरी लोगों को एक रेट पर देने का प्रस्ताव

संक्षेप:

Dec 06, 2025 07:53 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
अगले साल एक अप्रैल 2026 से बिहार के लोगों को महंगी बिजली मिल सकती है। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को महंगी बिजली का अनुदानरहित प्रस्ताव सौंपा है। गरीब, ग्रामीण इलाके, घरेलू, गैर घरेलू से लेकर खेती और औद्योगिक सहित सभी श्रेणी में कंपनी ने मौजूदा बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग की मुहर लग गई तो लोगों को कम से कम 35 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिल सकती है।

हालांकि, आयोग की घोषणा के बाद सरकार अनुदान की घोषणा करती है, उसी दर पर लोगों को बिजली बिल देना होता है। कंपनी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वालों (कुटीर ज्योति) से लेकर ग्रामीण व शहरी इलाके में घरेलू कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली का दर एक समान करने का प्रस्ताव दिया है।कुटीर ज्योति, ग्रामीण व शहरी घरेलू की अनुदानरहित बिजली दर अभी 7.42 रुपए प्रति यूनिट है जिसे 7.77 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी लोगों को मौजूदा दर की तुलना में 35 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिल सकती है। शहरी घरेलू के दो स्लैब को दो के बदले एक कर दिया गया है। इसमें 100 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को 1.18 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी।

प्रस्ताव के अनुसार खेती से लेकर स्ट्रीट लाइट तक की बिजली महंगी हो सकती है। स्ट्रीट लाइट की दर 9.03 रुपए से बढ़ाकर 9.38 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं, किसानों को पटवन के लिए मिलने वाली बिजली भी महंगी हो सकती है। किसानों को मिलने वाली बिजली 6.74 रुपए को बढ़ाकर 7.09 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया गया है। शहरी इलाके में पटवन करने वालों को 7.17 रुपए से बढ़ाकर 7.52 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया गया है। सार्वजनिक पेयजल को मिलने वाली बिजली 9.72 रुपए की तुलना में 10.07 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकती है। हर घर नल जल योजना में भी 8.16 रुपए की तुलना में 8.51 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया गया है।

कंपनी ने औद्योगिक श्रेणी की भी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत छोटे उद्योगों को मिलने वाली 7.79 रुपए की तुलना में 8.14 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकती है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को चार्ज करने के लिए स्टेशन चलाने वालों को 8.72 रुपए की तुलना में 9.07 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकती है। बड़े सामान्य उद्योगों को 11केवी पर 7.98 रुपए की तुलना में 8.33 रुपए प्रति यूनिट, 33 केवी पर 7.92 रुपए की तुलना में 8.27 रुपए प्रति यूनिट और 132 केवी पर 7.85 रुपए की तुलना में 8.20 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकती है।

वृहद उद्योगों को 11 केवी में 7.98 रुपए की तुलना में 8.33 रुपए प्रति यूनिट, 33 केवी पर 7.92 रुपए की तुलना में 8.27 रुपए प्रति यूनिट, 132 केवी पर 7.85 रुपए की तुलना में 8.20 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकती है। ऑक्सीजन प्लांट को 5.43 रुपए की तुलना में 5.78 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकती है। कंपनी ने व्हीलिंग चार्ज में भी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।

विनियामक आयोग ने कंपनी के प्रस्ताव पर लोगों से राय रखने की अपील की है। आयोग ने पहली बार ई-मेल और रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ ही स्पीड पोस्ट से भी आयोग के पते पर कंपनी के प्रस्ताव पर लोगों से राय मांगी है। आयोग ने लोगों को छह जनवरी को पटना कार्यालय, 12 को बेगूसराय, 19 जनवरी को गयाजी और पांच फरवरी को पटना आयोग कार्यालय में आकर अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध कराया है। राय के आधार पर ही आयोग नई बिजली दर तय होगा।

एक नजर में (रुपए प्रति यूनिट)

कुटीर ज्योति

अभी- 7.42 प्रस्ताव- 7.77

ग्रामीण घरेलू

अभी-7.42 प्रस्ताव-7.77

शहरी घेरलू

अभी-7.42 प्रस्ताव- 7.77

अपार्टमेंट सोसाइटी

अभी-9.03 प्रस्ताव-9.38

गैर घरेलू ग्रामीण

अभी-7.79 प्रस्ताव-8.14

गैर घरेलू शहरी

अभी- 7.73 प्रस्ताव-8.08

खेती

अभी-6.74 प्रस्ताव-7.09