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नितिन नवीन के बांकीपुर में कांग्रेस करेगी प्रशांत किशोर का समर्थन? RJD ने तेजस्वी पर छोड़ा फैसला

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कांग्रेस के नेता ऋिषि मिश्रा ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट हो कर प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए।

नितिन नवीन के बांकीपुर में कांग्रेस करेगी प्रशांत किशोर का समर्थन? RJD ने तेजस्वी पर छोड़ा फैसला

Bankipur By-Election: बिहार के बांकीपुर बांकीपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ा गेम कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली बांकीपुर विधानसभा में 30 जुलाई को मतदान होना है। इस बीच कांग्रेस के नेता ऋिषि मिश्रा ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट हो कर प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने कहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो भी फैसला करेंगे वह सबको मान्य होगा।

बांकीपुर में उपचुनाव की रणभेडी़ बज चुकी है। कई बार के विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से यह सीट खाली हुई है। राजधानी की इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए जन सुराज पार्टी ने कमर कस लिया है। पार्टी के सूत्रधार और सर्वेसर्वा, प्रख्यात राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर गए हैं। पीके लगातार बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता ऋिषि मिश्रा के एक बयान से बिहार की चुनावी सियासत गर्म हो गई है।

राजद-कांग्रेस नेतृत्व से बात करें प्रशांत किशोरः ऋषि मिश्रा

कांग्रेस नेता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बांकीपुर से उखाड़ना है तो विपक्ष को कॉमन कैंडिडेट पर विचार करना पड़ेगा। विपक्ष ने अलग अलग कैंडिडेट उतारा तो बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए विपक्ष को एकजुट होकर प्रशांत किशोर को समर्थन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांकीपुर करीब 40-45 सालों से भाजपा का गढ़ बन गया है। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं को उन्हें कांग्रेस और राजद के हाईकमान से बात करना चाहिए। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए।

क्या बोले राजद प्रवक्ता?

इस पर राजद का भी बयान आया है। प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बांकीपुर चुनाव के बारे में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो फैसला करेंगे उस पर राजद खड़ा रहेगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता उसे मानेंगे। उन्होंने कहा है कि गठबंधन या उम्मीदवार के नाम के बारे में कोई भी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे।

बांकीपुर बीजेपी के लिए नाक का सवाल

बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सीट है जहां 40 सालों से अधिक समय से पार्टी का दबदबा कायम है। नितिन नवीन 2006 से लगातार यहां के विधायक रहे। उससे पहले उनके पिता नवीन किशोर ने 1990 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इस बार यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है जिसे प्रशांत किशोर सीधी चुनौती दे रहे हैं। भाजपा भी इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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Bihar News Prashant Kishor
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