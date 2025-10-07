Will Bhojpuri actress Akshara Singh contest Bihar elections What is the significance of her meeting with Giriraj Singh भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह लड़ेंगी बिहार चुनाव? गिरिराज सिंह से मुलाकात के मायने क्या हैं, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWill Bhojpuri actress Akshara Singh contest Bihar elections What is the significance of her meeting with Giriraj Singh

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह लड़ेंगी बिहार चुनाव? गिरिराज सिंह से मुलाकात के मायने क्या हैं

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि पवन सिंह की तरह क्या अक्षरा सिंह भी बिहार चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अक्षरा ने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 03:01 PM
share Share
Follow Us on
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह लड़ेंगी बिहार चुनाव? गिरिराज सिंह से मुलाकात के मायने क्या हैं

बिहार में चुनावी मौसम के बीच भोजपुरी सितारों की राजनीतिक मुलाकातें सियासी गर्मी और बढ़ा रही हैं। हाल ही में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने एक ही दिन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात थी। जिसके बाद उनकी बीजेपी में वापसी हो गई है। और इस बार बिहार चुनाव लड़ना उनका तय माना जा रहा है। और अब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह से मुलाकात से बिहार में नई सियासी चर्चा को हवा दे दी है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि दोनों के बीच मुलाकात के दौरान क्या बात हुई.

अक्षरा सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर गिरिराज सिंह से मुलाकात की फोटो शेयर की है। और लिखा है कि आज बिहार के केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाक़ात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ।

ये भी पढ़ें:मैथिली को अलीनगर से लड़ा सकती है BJP, बेनीपट्टी से विनोद झा का हटना मुश्किल?
ये भी पढ़ें:पवन सिंह के खिलाफ मार्च, काराकाट में वोट के लिए पत्नी को घुमा छोड़ने का आरोप
ये भी पढ़ें:पवन सिंह तो सामने लड़ रहे थे; NDA में भितरघात करने वालों पर कुशवाहा क्या बोले?

अक्षरा सिंह के इस ट्वीट पर यूजर्स कई तरह के कयास लगा रहे हैं। कई यूजर्स तो पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के अगले दिन गिरिराज सिंह से अक्षरा सिंह की मुलाकात के क्या मायने हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्या अक्षरा भी पवन सिंह की राह पर चलते हुए इस बार चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी ऑफर मिलने पर बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।

साल 2023 में अक्षरा सिंह अपने पिता के साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज के मंच पर नजर आईं थी। जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी। कि अक्षरा सिंह जन सुराज का दामन थामेंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था।