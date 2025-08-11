will answer EC not Rahul Gandhi or Tejashwi Yadav Vijay Sinha lashes out at opposition over double voter notice EC को जवाब देंगे, हम राहुल गांधी या तेजस्वी यादव नहीं; डबल वोटर नोटिस पर विजय सिन्हा विपक्ष पर भड़के, Bihar Hindi News - Hindustan
EC को जवाब देंगे, हम राहुल गांधी या तेजस्वी यादव नहीं; डबल वोटर नोटिस पर विजय सिन्हा विपक्ष पर भड़के

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। यह संवैधानिक संस्था है और जो नोटिस हमें भेजा गया है हम उसका जवाब समय से देंगे।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 11 Aug 2025 01:20 PM
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के डबल एपिक विवाद के बीच पता चला कि डिप्टी सीएम बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा का दो जगहों पर मतदाता सूची में नाम होने का मामला गरमा गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। नोटिस के जवाब को लेकर विजय सिन्हा ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वे आयोग की नोटिस का समय से जवाब जरूर देंगे। चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा से मंगलवार तक स्पष्टीकरण की मांग की है।

पटना में पत्रकारों के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। यह संवैधानिक संस्था है और जो नोटिस हमें भेजा गया है हम उसका जवाब समय से देंगे। कहा कि हमारा पक्ष साफ है। जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग सोचें जिनके पास कोई जवाब नहीं है। सबको इन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।

विजय सिन्हा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नहीं है कि संवैधानिक संस्था को लेकर कुछ से कुछ बोलते रहेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये लोग खुद वोट डकैती करना चाह रहे हैं और दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। कहा कि ये लोग अपने परिवार को जैसे भी हो स्थापित करना चाह रहे हैं। इसमें दिक्कत हो रही है तो गुस्से में हैं।

विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी परिवारवाद के पोषक हैं। यह लोग क्या बोलेंगे। बिहार में फर्जी मतदाता का नाम कटा है तो इस बात को लेकर यह लोग क्यों इतना आक्रोशित हो रहे हैं यह जनता जान रही है। इसीलिए यह लोग दूसरे को वोट की चोरी करने वाला क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि यह लोग तो खुद वोट की डकैती करना चाह रहे थे, जिसे चुनाव आयोग ने रोक दिया है। ये लोग बहाने बनाकर प्रदर्शन करने और सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं। जनता इनकी राजनीति को देख रही है। वोट में सब पता चल जाएगा जब जनता इन्हें पूरी तरह से निकलने का काम करेगी।

