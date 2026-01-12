Hindustan Hindi News
Bihar Politics: खरमास के बाद टूट जाएंगे कांग्रेस के 6 विधायक? राजेश राम ने दिया ये जवाब

Bihar Politics: खरमास के बाद टूट जाएंगे कांग्रेस के 6 विधायक? राजेश राम ने दिया ये जवाब

संक्षेप:

बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक है। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद वे उनके खेमे में आ जाएंगे। जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि राजनीति में जो बात कही जाती है, वह की नहीं जाती, और जो की जाती है वह किसी को बताई नहीं जाती।

Jan 12, 2026 06:30 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार कांग्रेस के पटना स्थित मुख्यालय सदाकत आश्रम में सोमवार को दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि कई बड़े नेता भोज से नदारद दिखे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायकों में टूट के सवाल पर राजेश राम ने कहा कि कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि बीजेपी और जदयू के विधायक हमारे संपर्क में हैं। मैं लगातार दो बार विधायक रहा हूं। ऐसा लगातार चलता रहा।

उन्होने कहा कि लेकिन जो टूटने वाला रहता है, वह पता भी नहीं चलता। जब वोट चोरी करना रहता है, तो वोट चोरी हो जाता है, क्या पता चलता है? मेरे जो 6 विधायक हैं, वे सभी एक साथ हैं। वैसे भी राजनीति में जो बात कही जाती है, वह की नहीं जाती,और जो की जाती है वह किसी को बताई नहीं जाती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज रात में 12 बजे के बाद खरमास खत्म हो जाएगा। कल से नई ऊर्जा के साथ संगठनात्मक काम होंगे। नई सोच के साथ हम संगठन को मजबूत करेंगे। खरमास के बाद कई ऐसी बातें होंगी जो आपके बीच होंगी।

आपको बता दें लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और राज्य के मंत्री संजय सिंह ने दावा किया है कि खरमास के बाद कांग्रेस के सभी 6 विधायक एनडीए में शामिल होने वाले हैं। वहीं ऐसा ही कुछ दावा कृषि मंत्री और बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव ने भी किया है। उन्होने कहा कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। जो खरमास के बाद राजद छोड़कर एनडीए के खेमे में आ सकते हैं। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में राजद 143 सीटों पर लड़कर 25 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस 61 सीटें लड़कर 6 ही सीटें जीत पाई थी। जिसके बाद दोनों दलों पर विधायकों को पार्टी में रोके रखना बड़ी चुनौती बनी हुई है।