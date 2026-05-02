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नवादा में झारखंड से भटके जंगली हाथियों का खूनी तांडव, बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला; अब तक 4 मरे

May 02, 2026 11:28 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जान माल के नुकसान और हाथियों के डर से स्थानीय लोग दहशत में हैं। वन विभाग हाथियों को इलाके से निकालने की कोशिश में जुटा है।

नवादा में झारखंड से भटके जंगली हाथियों का खूनी तांडव, बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला; अब तक 4 मरे

Bihar News: बिहार में झारखंड के जंगलों से भटके हाथी खुनी तांडव मचा रहे हैं। नवादा के जेठसारी में बीती रात 11 बजे पहुंचे हाथी ने एक बुजुर्ग को मार डाला। इलाके में अबतक चार लोगों को हाथी मौत मार चुके हैं। जान माल के नुकसान और हाथियों के डर से स्थानीय लोग दहशत में हैं। वन विभाग हाथियों को इलाके से निकालने की कोशिश में जुटा है। हालांकि, लोगों का आरोप है कि सरकारी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इस वजह से ग्रामीण गुस्से में हैं। लोगों ने मृतक के परिजनों और संपत्ति के नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है।

नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले में शनिवार की सुबह जंगली हाथी ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरे इलाके को दहशत और मातम का माहौल बन गया। 60 वर्षीय ग्रामीण बुजुर्ग बच्चू राम को जंगली हाथी ने मार डाला। घर से शौच के लिए निकले बच्चू राम को घर से पास पहले से मौजूद हाथी ने अपने सूंढ़ में लपेटकर उठाया और पटक दिया। जमीन पर गिरते ही हाथी ने अपने पैर से उन्हें कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद हाथी कहीं छिप गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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