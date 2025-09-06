Wild bees wreak havoc in Bihar women collecting wood attacked one dead 5 injured बिहार में जंगली भौंरों का कहर; लकड़ी ला रहीं महिलाओं पर हमला; एक की मौत, 5 घायल, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में जंगली भौंरों का कहर; लकड़ी ला रहीं महिलाओं पर हमला; एक की मौत, 5 घायल

बिहार में जंगली भौंरों का कहर; लकड़ी ला रहीं महिलाओं पर हमला; एक की मौत, 5 घायल

जानकारी के मुताबिक छह महिला लकड़ी लेकर आगे आकर रेलवे लाइन के समीप अपने दो साथी महिला का इंतजार करने लगीं। तभी जंगल से भौंरों के झुंड ने हमला कर दिया। भौरें कलावती कुंअर के पूरे शरीर पर डंक मारने लगे जिससे महिला घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई। जिसकी मौत हो गई, वहीं 5 महिला घायल हो गईं।

sandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नौहट्टा (रोहतास)Sat, 6 Sep 2025 10:11 PM
रोहतास जिले के नौहट्टा के आनंदीचक गांव के बाहर शनिवार को रेलवे लाइन के पास लकड़ी ला रही महिलाओं पर जंगली भौंरों ने हमला कर दिया। जिससे एक महिला कलावती कुंअर (45) की मौत हो गयी। वहीं पांच महिला गंभीर रूप से घायल हो गयीं। पीछे रह गयीं दो महिलाएं भौंरा काटने के बाद जंगल की ओर भाग गयी। घायलों का इलाज काजीपुर गांव के एक निजी अस्पताल मे चल रहा है। घटना शनिवार की दोपहर का है। मृतका आनंदीचक स्कूल की रसोइया है।

जानकारी के अनुसार स्कूल में अनंत चतुर्दशी की छुट्टी के कारण गांव की सात महिलाएं लकड़ी लाने जंगल गयी थीं। छह महिला लकड़ी लेकर आगे आकर रेलवे लाइन के समीप अपने दो साथी महिला का इंतजार करने लगीं। तभी जंगल से भौंरों के झुंड ने हमला कर दिया। भौरें कलावती कुंअर के पूरे शरीर पर डंक मारने लगे जिससे महिला घटनास्थल पर ही बेहोश हो गयी। अन्य रीमा देवी, पिंकी कुमारी, उषा कुंअर, लालती देवी, सुनीता देवी भागने लगी। भागने के क्रम में ही सभी काफी घायल हो गयीं।

जंगल से आ रही अन्य दो महिलाओं को भी एक दो भंवरे ने डंक मारा तो दोनों महिला लकड़ी फेंककर जंगल की ओर भाग गयी। महिला की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े। सभी को एक निजी अस्पताल मे भर्ती कराया । वहीं रेफरल अस्पताल को सूचना ग्रामीणों ने दी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस आ गयी तथा महिला को रेफरल अस्पताल ले गयी। चिकित्सा प्रभारी मुकेश कुमार ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य महिलाओं की स्थिति ठीक है। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि परिजनों की इच्छा होगी तो शव को पोस्टमार्टम मे भेजा जाएगा।

जंगली भौंरे काफी शुद्धता से रहते हैं। वे उसी स्थान पर अपना छाता लगाते हैं जहां काफी शुद्ध स्थान हो। गांव मे छाता लगाने वाले व जंगली भौंरों में काफी अंतर होता है। वह पेड़ जहां भंवरा छाता लगाया हो उसके नीचे शौच करने, धुआं करने या अधिक आवाज करने पर हमला कर देते हैं।

हमला करने के बाद उस स्थान को भी छोड़ देते हैं तथा पहाड़ के भौंरों का झुंड सोन नद में स्नान करने के बाद ही दूसरा छाता लगाते हैं। अक्सर दस से पंद्रह दिन पर देखा गया है कि बांदु दसशीशानाथ के पास सोन नदी मे भौंरों का झुंड स्नान कर रहा है। आशंका है कि लकड़ी ला रही महिलाओं में से किसी ने उस पेड़ के नीचे शौच कर दिया हो। जिसके कारण भौरों ने हमला कर दिया।

चिकित्सा प्रभारी मुकेश कुमार बताते हैं कि भौंरा काटने से एआरए रिएक्शन होता है। जिसमें काफी दर्द, जलन, बुखार हो जाता है। भौंरों के काटने से मौत भी हो जाती है। इसका इलाज है कि जितना जल्द अस्पताल पहुंचें। कलावती को काफी संख्या मे भौंरों ने काटा था तथा अस्पताल पहुंचते देर हो गयी।