पड़ोसियों को फंसाने के लिए पत्नी ने रचा पति के अपहरण का ड्रामा, फिर सनसनीखेज खुलासा

लखीसराय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब पड़ोसियों को फंसाने के लिए पत्नी ने पति के अपहरण की शिकायत पुलिस थाने में की। हालांकि इस पूरी साजिश में महिला का पति भी खुद शामिल है, और उसका बेटा भी। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

लखीसराय जिले के हलसी थानाक्षेत्र के सिलवे गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने अपने पति के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जांच के दौरान मामला पूरी तरह पलट गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह मामला एक सुनियोजित साजिश का था, जिसमें पति, पत्नी और उसके पुत्र ने मिलकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। मामला हलसी थाना कांड दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता शारदा देवी ने अपने पति उमेश यादव के अपहरण की शिकायत की थी। मामला गंभीर होने पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (डीएसपी) शिवम कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें डीआईयू टीम, हलसी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन और अन्य अधिकारी शामिल थे। पुलिस जांच में तकनीकी अनुसंधान के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि “अपहृत” व्यक्ति जमुई जिला के नगर थाना अंतर्गत चौरा गांव में मौजूद है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर उमेश यादव को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में उमेश यादव ने स्वीकार किया कि अपने पड़ोसियों से विवाद के कारण उन्होंने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची, ताकि विरोधियों को फंसाया जा सके।