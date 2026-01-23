दूसरी शादी कर लौटी पुलिस फाइल में मृत बीवी, 11 साल से हत्या आरोपित पति भागा-भागा फिर रहा

Hindustan Hindi News
पति से अनबन होने के कारण सुनीता घर छोड़कर चली गई। उसके पिता ने पति समेत पांच ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज करवा दिया। अब 11 साल बाद महिला अपने दूसरे पति के साथ वापस लौटी है।

Jan 23, 2026 05:32 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर से पति पत्नी के रिश्तों तल्खी और ससुर की गलतफहमी के बीच उलझे परिवार की तबाही की खबर है। दहेज के लिए जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति 11 साल से भागा-भागा फिर रहा था वह अपने नए हसबैंड के साथ गांव वापस लौट तो खलबली मच गई। पति के परिजनों को अब राहत की सांस नसीब हुई है। महिला के पिता ने अपने दामाद पर बेटी की हत्या कर लाश गायब कर देने का आरोप लगाया था।

मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के मदारीपुर कर्ण निवासी वकील पासवान ने 2015 में दहेज की खातिर पुत्री की हत्या कर शव गायब करने का केस दर्ज कराया था। वकील पासवान ने दामाद ललन पासवान समेत उसके परिवार के पांच सदस्यों को नामजद आरोपी बनाया था। महिला 11 साल बाद गुरुवार को मीनापुर थाने पर पहुंच गई। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसे पिता के घर पहुंचा दिया है।

सुनीता ने पुलिस को बताया पति से अनबन होने के बाद दिल्ली चली गई थी। वहां दूसरे लड़के से शादी कर ली। थानेदार रामएकबाल प्रसाद ने बताया कि महिला का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। 2012 में सुनीता का खरारू निवासी विलास पासवान के पुत्र ललन पासवान के साथ विवाह हुआ था। मदारीपुर कर्ण निवासी वकील पासवान ने मीनापुर थाना में दामाद ललन पासवान समेत पांच लोगों पर केस किया था।

जानकारी के मुताबिक वकील पासवान ने अपनी बेटी सुनीता की शादी साल 2012 में तुर्की खरारु निवासी विलास पासवान के बेटे ललन पासवान के साथ हिंदू रिति रिवाज के साथ कराया था। शादी के तीन साल बाद सुनीता अचानक ससुराल से गायब हो गई। जानकारी मिलने पर पिता वकील पासवान दामाद के घर पहुंचा और हत्या कर लाश गायब कर देने का आरोप लगा दिया। इधर सुनीता दूसरे लड़के से शादी करके उसके साथ रहती थी।

