बिहार में पत्नी की इंस्टाग्राम रील्स का शौक दांपत्य जीवन में बनी दरार, पति ने मिटाए वीडियो तो थाने पहुंची रार

पति ने गुस्से में उसके सारे वीडियो फोन से डिलीट कर दिए। इससे पत्नी आग-बबूला हो गई। रविवार को दोनों में खूब झगड़ा हुआ और पत्नी सीधे काजी मोहम्मदपुर थाने जा पहुंच गई। घर से लेकर थाने तक काफी देर तक पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया।

रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालने से रोकने पर पति के खिलाफ शिकायत लेकर पत्नी रविवार दोपहर को थाने पर पहुंच गई। इस दौरान पत्नी ने पति के विरोध में घर से थाने तक घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे समझा-बुझा कर घर भेज दिया। पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है। महिला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दो साल पूर्व उसकी शादी हुई। पति साइबर कैफे चलाता है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक शादी को अभी दो ही साल हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पत्नी के सिर पर इंस्टाग्राम पर रील बनाने का भूत सवार हो गया। दिन-रात डांस, गाने और लिप-सिंक वीडियो बनाना उसकी जिंदगी का जैसे मकसद बन गया। पति को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार समझाया। लेकिन बात मानने को तैयार नहीं थी। इससे अनबन होने लगी। रील के चक्कर में दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ने लगा। हद तो तब हो गई, जब उसने चुपके से पति को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया, ताकि वह उसकी रील्स देख न सके। लेकिन एक दिन पति को किसी दोस्त के जरिये पत्नी की रील्स का पता चला। फिर घर में विवाद बढ़ गया।