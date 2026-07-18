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पत्नी आशिक संग भाग गई, पति ने 4 साल के भतीजे पर निकाली खुन्नस; नालंदा में मासूम का मर्डर

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, इस्लामपुर (नालंदा)
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पत्नी के आशिक संग भाग जाने के बाद तनाव में आए पति ने अपने 4 साल के मासूम भतीजे पर खुन्नस निकाल दी। छोटे भाई के परिवार से बदला लेने की नीयत से आरोपी ने भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर भाग गया। वारदात नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र की है। 

पत्नी आशिक संग भाग गई, पति ने 4 साल के भतीजे पर निकाली खुन्नस; नालंदा में मासूम का मर्डर

बिहार के नालंदा जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के प्रेमी के साथ फरार होने से गुस्साए एक युवक ने अपने 4 साल के मासूम भतीजे की हत्या कर दी। वारदात इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव की है। भतीजे की गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

मृतक की पहचान मुजाहिदपुर निवासी निक्की लाल केवट के चार साल के बेटे आयुष कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आयुष के ताऊ और ताई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक सप्ताह पहले ही उसकी ताई अपने घर छोड़कर चली गई थी। वह कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ चेन्नई भाग गई थी।

इसके बाद से आरोपी ताऊ बल्ली केवट तनाव में था। वह अपने छोटे भाई के परिवार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। बदले की नीयत से उसने मासूम भतीजे पर खुन्नस निकालकर उसे मार डाला।

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पिता पंजाब में, मां वीडियो कॉल पर कर रही थी बात

मृतक की मां रानी देवी ने बताया कि शुक्रवार की शाम उनका भैसुर बल्ली केवट घर आया। उस समय वह अपने पति निक्की लाल केवट से मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही थीं। उनके पति पंजाब के लुधियाना में सिलाई का काम करते हैं। बातचीत में व्यस्त होने का फायदा उठाकर आरोपी बल्ली मासूम आयुष को मुंह दबाकर चुपके से कमरे में ले गया और उसका गला दबा दिया।

कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी बहन ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। गंभीर हालत में बच्चे को तत्काल इस्लामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई।

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मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बिहारशरीफ भेज दिया। आरोपी बल्ली केवट की पत्नी करीब एक सप्ताह पहले अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी के संग मद्रास (चेन्नई) चली गई थी। इसके बाद से वह काफी तनाव और आक्रोश में था।

सास और ननद भी आरोपी!

परिजनों का आरोप है कि आरोपी की सास और ननद भी उसे छोटे भाई के परिवार से बदला लेने तथा हत्या करने के लिए लगातार उकसा रही थीं। इसी रंजिश में उसने अपने चार वर्षीय भतीजे को निशाना बनाया। पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है।

थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट पुष्टि होगी। प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मामले और भी बातें सामने आई है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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