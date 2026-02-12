Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

सोये पति पर पत्नी ने डाला खौलता तेल, हालत गंभीर; एक माह पहले हुई थी शादी, वजह जानिए

Feb 12, 2026 10:28 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक माह पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच खटपट चल रही थी। बुधवार की रात को पत्नी ने इस कांड को अंजाम दे दिया।

सोये पति पर पत्नी ने डाला खौलता तेल, हालत गंभीर; एक माह पहले हुई थी शादी, वजह जानिए

बिहार के शिवहर में एक एक हैरान करने वाली घटना घटित हुई है। नई नवेली दुल्हन ने अपने पति पर खौलता तेल डाल दिया। घटना के वक्त पति सोया हुआ था। तेज से वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है। सरकारी अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। घटना पिपराही थाना क्षेत्र के मीनापुर बलहा गांव की है। पत्नी को उसा पति पसंद नहीं था। उसने परिवार वालों के दबाव में शादी की थी।

बताया जाता है कि एक माह पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच खटपट चल रही थी। बुधवार की रात को पत्नी ने इस कांड को अंजाम दे दिया। घायल पति मुन्ना को परिजनों ने सरोजा सीताराम अस्पताल शिवहर पहुंचाया जहां वह इलाजरत है। जख्मी मुन्ना शाह के बयान पर गुरुवार को एफआईआर की गई है जिसमें पत्नी अफसारा खातून को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:लव मैरिज पर कचहरी में फैमिली ड्रामा; प्रेमिका के घर वालों ने बेटी-दामाद को पीटा

इस मामले में थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि एक माह पूर्व बसहिया शेख गांव की अफसारा से मुन्ना की शादी हुई थी। जख्मी के पिता नाजिर शाह का कहना है कि अफसारा को मुन्ना पसंद नही था। वह अपने पति से दूरी बनाकर रखती थी। इसी को लेकर बुधवार की रात सोये हुए अवस्था में बहु ने जानबूझकर अपने पति के शरीर पर गर्म तेल डाल दी। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मुन्ना शाह पेशे से राजमिस्त्री है और पहले हैदराबाद में काम करता था। कुछ समय पहले ही वह शिवहर लौटा था। मुन्ना शाह और अफसारा खातून का निकाह पिछले 12 जनवरी को हुआ था। अफसारा खातून पिपराही प्रखंड के बसहिया गांव की रहने वाली बताई जा रही। यह शादी अफसारा को शुरू से ही कबूल नहीं था।

ये भी पढ़ें:बिहार में भाई-भाभी-भतीजी के हत्यारे को फांसी, दिवाली की रात खेली थी खून की होली

पुलिस ने आरोपी पत्नी के मायके वालों को भी थाने पर बुलाया है। आरोपी फिलहाल अपने परिवार वालों के साथ है। मुन्ना और उसके परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पत्नी से पूछताछ की जाएगी। छानबीन में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर इलाके में पति पत्नी के बारे में भांति, भांति की बातें कही जा रही हैं। घायल मुन्ना शाह ने भी साफ कर दिया है कि अब वह अपनी पत्नी अफसारा के साथ नहीं रहेगा।

ये भी पढ़ें:बिहार के बेगूसराय में कारोबारी को गोलियों से भून डाला, पत्नी पर संगीन आरोप
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar NewsWife pours boiling oil on sleeping husband condition critical in Sheohar Bihar married month ago
;;;