सोये पति पर पत्नी ने डाला खौलता तेल, हालत गंभीर; एक माह पहले हुई थी शादी, वजह जानिए
एक माह पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच खटपट चल रही थी। बुधवार की रात को पत्नी ने इस कांड को अंजाम दे दिया।
बिहार के शिवहर में एक एक हैरान करने वाली घटना घटित हुई है। नई नवेली दुल्हन ने अपने पति पर खौलता तेल डाल दिया। घटना के वक्त पति सोया हुआ था। तेज से वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है। सरकारी अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। घटना पिपराही थाना क्षेत्र के मीनापुर बलहा गांव की है। पत्नी को उसा पति पसंद नहीं था। उसने परिवार वालों के दबाव में शादी की थी।
बताया जाता है कि एक माह पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच खटपट चल रही थी। बुधवार की रात को पत्नी ने इस कांड को अंजाम दे दिया। घायल पति मुन्ना को परिजनों ने सरोजा सीताराम अस्पताल शिवहर पहुंचाया जहां वह इलाजरत है। जख्मी मुन्ना शाह के बयान पर गुरुवार को एफआईआर की गई है जिसमें पत्नी अफसारा खातून को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
इस मामले में थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि एक माह पूर्व बसहिया शेख गांव की अफसारा से मुन्ना की शादी हुई थी। जख्मी के पिता नाजिर शाह का कहना है कि अफसारा को मुन्ना पसंद नही था। वह अपने पति से दूरी बनाकर रखती थी। इसी को लेकर बुधवार की रात सोये हुए अवस्था में बहु ने जानबूझकर अपने पति के शरीर पर गर्म तेल डाल दी। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मुन्ना शाह पेशे से राजमिस्त्री है और पहले हैदराबाद में काम करता था। कुछ समय पहले ही वह शिवहर लौटा था। मुन्ना शाह और अफसारा खातून का निकाह पिछले 12 जनवरी को हुआ था। अफसारा खातून पिपराही प्रखंड के बसहिया गांव की रहने वाली बताई जा रही। यह शादी अफसारा को शुरू से ही कबूल नहीं था।
पुलिस ने आरोपी पत्नी के मायके वालों को भी थाने पर बुलाया है। आरोपी फिलहाल अपने परिवार वालों के साथ है। मुन्ना और उसके परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पत्नी से पूछताछ की जाएगी। छानबीन में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर इलाके में पति पत्नी के बारे में भांति, भांति की बातें कही जा रही हैं। घायल मुन्ना शाह ने भी साफ कर दिया है कि अब वह अपनी पत्नी अफसारा के साथ नहीं रहेगा।
