फिल्म 'दृश्यम' के प्लॉट पर अररिया में बीवी का कत्ल, पुलिस तफ्तीश पति की चालाकी हुई नाकाम

पति महबूब आलम ने पत्नी का गला दबाकर कत्ल कर दिया और शव को छिपाने की नीयत से बन रहे स्कूल भवन के नीचे दफना दिया।

Bihar Crime News: बिहार के अरिरिया में एक युवक ने अपनी बीवी का कत्ल करके लाश गायब करने में दृश्य फिल्म वाला फार्मूला अपनाया लेकिन, पुलिस की तफ्तीश में उसकी चालाकी नाकाम हो गई। बथनाहा थाना क्षेत्र के श्यामनगर बालूगढ़ स्थित निर्माणाधीन अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में कार्यरत एक मजदूर ने दो माह पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या कर उसे परिसर में ही दफना दिया था। रविवार को पूर्णिया और फारबिसगंज पुलिस की मौजूदगी में जमीन के अंदर से खोदकर बाहर निकाला गया। महिला की लाश पूरी तरह सड़ गल चुकी थी।

मृतका नुसरत परवीन (23) पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र स्थित झुन्नी इस्तेमबरार पंचायत के बेगमपुर बेगमपुर वार्ड एक निवासी मतिउर्रहमान की बेटी थी जिसकी शादी उसी गांव के महबूब आलम से हुई थी। आरोप है कि मार्च माह में किसी बात को दोनो में खटपट हुई और आवेश में आकर महबूब ने उसका कत्ल कर दिया और नुसरत परवीन के शव को निर्माणाधीन डॉ.भीमराव अंबेडकर एससी/ एसटी आवासीय प्लस टू विद्यालय के प्रांगण में ही जमीन खोद कर एक बोरी में डालकर गाड़ दिया। तब इसकी भनक किसी को नहीं मिली।

शातिर महबूब ने अपनी दो वर्षीया बेटी को बेगमपुर गांव भेज दिया। नुसरत के पिता और परिवार वाले जब भी अपनी बेटी से बातचीत करना चाहते तो महबूब टाल देता था। जब शक हुआ तो पिता मतिउर्रहमान ने 13 मई को थाना में आवेदन दिया। कड़ी पूछताछ के क्रम में महबूब टूट गया और सच कबूल कर लिया।

रविवार को के नगर पूर्णिया थाना पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर फारबिसगंज और बथनाहा के साथ स्कूल पहुंची। इससे पहले फारबिसगंज डीएसपी राज किशोर कुमार भी दलबल के साथ बथनाहा थाना पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर आवश्यक जांच के बाद जमीन खोद कर सड़ी गली अवस्था में एक बोरी से मृतका शव बाहर निकाला। इस बीच सूचना पर घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी पहुंचे। आवश्यक जांच प्रक्रिया कर मिट्टी सहित अन्य सामग्री इकट्ठा कर जांच के लिए अपने साथ ले गई।

पांच साल पूर्व हुई थी शादी मृतक नुसरत परवीन के पिता मतिउर्रहमान ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी पांच वर्ष पूर्व गांव के ही मुस्ताक के बेटा महबूब आलम से की थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दो बच्चे भी हुए जिनमें से एक की मौत हो गई तथा वर्तमान में एक दो वर्षीय बच्ची तबस्सुम है। बताया कि उनके दामाद, नतनी व बेटी को लेकर निर्माणाधीन विद्यालय के निर्माण कार्य के लिए मजदूरी करने आया था । दोनों यही रह कर मजदूरी करते थे । दो माह पूर्व मार्च माह में ईद के आसपास दोनों के बीच कुछ बात को लेकर विवाद हो गया। इसी से आवेश में आकर महबूब ने पत्नी का गला दबा हत्या कर दी। पत्नी की मौत के बाद महबूब ने चार से पांच फीट मिट्टी खोदकर मृतक नुसरत को निर्माणाधीन विद्यालय के हाते में ही जमीन के नीचे गाड़ दिया । इसके बाद बच्ची को घर लेकर घर बेगमपुर चला गया। वहां बच्ची को छोड़कर फिर काम करने वापस बथनाहा आ गया।

बेटी से बात नहीं होने पर परिजनों को हुआ शक मृतका के परिजनों को अपनी बेटी से मुलाकात या बातचीत नहीं हो रही थी तो शक हुआ। लड़की के पिता ने कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन, दामाद महबूब टाल मटोल कर देता था। इस दरमियान मृतक नुसरत के पिता को शंका हुआ उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने के नगर थाना, पूर्णिया में आवेदन दिया। रविवार को इस घटना का उद्भेदन बथनाहा पुलिस के सहयोग से कर लिया गया। इस मौके पर पूर्णिया पुलिस के साथ-साथ फारबिसगंज एसडीपीओ रजकिशोर कुमार, बथनाहा थानाध्यक्ष राजवीर कुमार साहू, फॉरेंसिक टीम अररिया के आयुष कुमार, मन्नान अंसारी, विजेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। बथनाहा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।