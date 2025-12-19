आर्थिक तंगी में बीवी भाग गई तो युवक ने लगाई फांसी, छोटा भाई भी फंदे झूल गया; 1 की मौत

संक्षेप: अरुण ने बैंक से लोन लेकर पिकअप वैन खरीदा था। किस्त समय से जमा नहीं करने पर गाड़ी जब्त हो गई थी। इसी बीच उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई थी।

बिहार की राजधानी पटना में आर्थिक तंगी से परेशान दो युवकों ने ऐसा फैसला लिया कि परिजनों को हिलाकर कर रख दिया। दोनों आपस में भाई थे। घटना मेहंदी गंज थाना क्षेत्र के उदरहमांपुर, अरुण बाग इलाके की है। आर्थिक तंगी और बैंक के कर्ज से परेशान युवक ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। बड़े भाई को फंदे से झूलता देख छोटे भाई ने भी जान देने की कोशिश की। हालांकि, परिजनों की कोशिश से छोटे भाई की जान बच गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक मृतक अरुण बाग इलाके में रहने वाले शत्रुघ्न चौधरी का बेटा राहुल चौधरी था। उसे सोशल साइट के जरिए कोलकाता की एक युवती से प्रेम हो गया था। पांच माह पहले उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली थी। इधर तीन माह पहले पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद युवती मायके चली गई। राहुल ने बैंक लोन के जरिए पिकअप वैन खरीदा था। समय से किस्त अदा नहीं करने के कारण बैंक ने गाड़ी जब्त कर लिया।

परिवार के लोगों ने बताया कि राहुल ने अन्य स्रोतों से भी कर्ज ले रखा था। कमाई नहीं होने की वजह से वह तनाव में रहता था। आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और पत्नी से विछु़ड़ने के बीच उसने गुरुवार की रात गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। उसको फंदे से झूलता देखकर छोटा भाई अर्जुन कुमार उर्फ गोलू ने भी फंदा डालकर आत्महत्या करने की मकसद से लटक गया । घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे फंदे से उतार कर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। छोटा भाई खतरे से बाहर है।