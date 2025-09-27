पति को छोड़ देवर की हो गई बीवी, दामाद ने ससुराल में खून-खराबा कर सास को मार डाला

भागलपुर जिले के नाथनगर में बीवी के देवर से शादी करने से गुस्साए पति ने ससुराल में घुसकर खून-खराबा कर दिया। दामाद ने अपनी सास की चाकू से गोदकर बेहरमी से हत्या कर दी।

बिहार के भागलपुर जिले में एक दामाद ने ससुराल में खून-खराबा कर सास की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी की बीवी ने उसे छोड़ दिया था और अपने देवर से शादी कर ली थी। इससे पति नाराज था। वारदात मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलखोरिया में गुरुवार देर रात को हुई। मृतक महिला की पहचान शाहकुंड के गौरा गांव निवासी मो. शेख इकबाल की 55 वर्षीय पत्नी बीबी कौशर के रूप में हुई है।

मृतक महिला को पांच बेटी और बेटा हैं। वह अपने मायके में ही रहती थी। मृतका की बेटी शबनम ने बताया कि सभी लोग घर में गुरुवार रात खाना पीना खाकर सोने चले गए थे। उसकी मां घर के बाहर बरामदे पर सोई थी। देर रात डेढ़ बजे के करीब उसका पहला शौहर मो. आफताब आया और उसकी मां पर धारदार चाकू से पेट पर तीन जगहों पर वार कर दिया और भाग गया।

चाकू लगने से महिला के पेट से काफी खून बहने लगा वह बेहोश हो गई। रात के ढाई बजे परिजन उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई।

बीवी ने तलाक देकर देवर से कर ली थी शादी, नाराज था पति शबनम ने बताया कि उसकी शादी 5 वर्ष पहले मुंगेर जिला के असरगंज विशनपुर निवासी मोहम्मद आफताब से हुई थी। पति नशे में धुत रहता था। दहेज के लिए मारपीट करता था। कई बार पंचायत हुई, फिर भी आचरण में सुधार नहीं हुआ। एक बेटा होने के बाद खर्चा देने से इनकार करता था। इसलिए वह मायके में रहकर गुजारा करती थी। बाद में शबनम ने आफताब से तलाक ले लिया और उसके छोटे भाई मो. इम्तियाज से 6 माह पहले दूसरी शादी कर ली। इसके बाद आफताब नाराज था उसने अपनी सास को जान से मारने की धमकी दी थी।