पति से झगड़ा हुआ तो पत्नी ने दो बच्चों को मार डाला, बिहार में सनसनीखेज कांड
बिहार में एक पत्नी ने अपने दो बच्चों को जहर देकर मार डाला। सनसनीखेज वारदात औरंगाबाद जिले की है। यहां ओबरा प्रखंड के खुदवा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में कुछ महीने पूर्व दो मासूमों की जहर भरे लड्डू खाने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि पथरा गांव में दो मासूमों की जहर वाले लड्डू खाने से मौत होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसमें परिजनों ने अज्ञात लोगों पर घटना को अंजाम देने का शक जाहिर किया था। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई थी।
पूछताछ के क्रम में मृतक बच्चों की मां संयुक्ता कुमारी पर पुलिस को शक हुआ था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पूछताछ में महिला ने जानकारी दी कि उसका अपने पति से विवाद हुआ था। इस दौरान छत पर गेहूं में सल्फास मिलाकर रखा गया था। उसने उसे लाकर अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी उसे खा लिया। दोनों बच्चों की बाद में मौत हो गई थी। हालांकि महिला की स्थिति स्थिर थी और उसके भी सल्फास की गोली खाने की बात को मनगढ़ंत माना जा रहा है।
पुलिस ने पूछताछ करने के बाद संयुक्ता कुमारी को जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पथरा गांव में दो मासूमों की अचानक मौत हो गई थी। मां ने जहर भरे लड्डे खाने की बात कही थी जबकि ऐसा नहीं था। मां ने ही उन्हें सल्फास की गोली खिला दी थी जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। मां के इस कुकृत्य का खुलासा होने पर लोग सकते में आ गए।