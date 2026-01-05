Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWife killed two children after fight with husband in bihar
पति से झगड़ा हुआ तो पत्नी ने दो बच्चों को मार डाला, बिहार में सनसनीखेज कांड

पति से झगड़ा हुआ तो पत्नी ने दो बच्चों को मार डाला, बिहार में सनसनीखेज कांड

संक्षेप:

पूछताछ के क्रम में मृतक बच्चों की मां संयुक्ता कुमारी पर पुलिस को शक हुआ था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पूछताछ में महिला ने जानकारी दी कि उसका अपने पति से विवाद हुआ था।

Jan 05, 2026 10:26 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, ओबरा, औरंगाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार में एक पत्नी ने अपने दो बच्चों को जहर देकर मार डाला। सनसनीखेज वारदात औरंगाबाद जिले की है। यहां ओबरा प्रखंड के खुदवा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में कुछ महीने पूर्व दो मासूमों की जहर भरे लड्डू खाने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि पथरा गांव में दो मासूमों की जहर वाले लड्डू खाने से मौत होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसमें परिजनों ने अज्ञात लोगों पर घटना को अंजाम देने का शक जाहिर किया था। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पूछताछ के क्रम में मृतक बच्चों की मां संयुक्ता कुमारी पर पुलिस को शक हुआ था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पूछताछ में महिला ने जानकारी दी कि उसका अपने पति से विवाद हुआ था। इस दौरान छत पर गेहूं में सल्फास मिलाकर रखा गया था। उसने उसे लाकर अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी उसे खा लिया। दोनों बच्चों की बाद में मौत हो गई थी। हालांकि महिला की स्थिति स्थिर थी और उसके भी सल्फास की गोली खाने की बात को मनगढ़ंत माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बिहार में अभी एक हफ्ते तक ठंड और शीतलहर का कहर, कोहरे की भी चेतावनी; मौसम का हाल

पुलिस ने पूछताछ करने के बाद संयुक्ता कुमारी को जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पथरा गांव में दो मासूमों की अचानक मौत हो गई थी। मां ने जहर भरे लड्डे खाने की बात कही थी जबकि ऐसा नहीं था। मां ने ही उन्हें सल्फास की गोली खिला दी थी जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। मां के इस कुकृत्य का खुलासा होने पर लोग सकते में आ गए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime News Crime News Aurangabad News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।