दो प्रेमियों संग मिल पति का कत्ल, बिहार में पत्नी की खौफनाक साजिश यूं हुई बेपर्दा

पुलिस के अनुसार पत्नी ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ शैलेश प्रीतम ने बताया कि पांच मई को गणिता देवी ने थाना में आवेदन देकर अपने पति 40 वर्षीय गजेंद्र मंडल के लापता होने की सूचना दी थी।

बिहार के पूर्णिया जिले में एक पत्नी ने अपने दो प्रेमियों के संग मिल पति की हत्या कर दी है। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली शातिर महिला अब कानून के शिकंजे में है। दरअसल पूर्णिया जिले के जानकीनगर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पत्नी ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ शैलेश प्रीतम ने बताया कि पांच मई को गणिता देवी ने थाना में आवेदन देकर अपने पति 40 वर्षीय गजेंद्र मंडल के लापता होने की सूचना दी थी।

इस आधार पर जानकीनगर थाना कांड संख्या 144/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि सात मई को वरुणेश्वर वितरणी नहर के पश्चिमी बांध पर रमजानी-दिबरा बाजार के बीच झाड़ी से गजेंद्र मंडल का शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी गणिता देवी का मृतक के दोस्त रंजीत कुमार राय निवासी रहरिया थाना भरगामा जिला अररिया तथा सुमन कुमार निवासी रमजानी थाना जानकीनगर के साथ प्रेम-प्रसंग था।

एसडीपीओ ने बताया कि दो मई की रात मृतक को पत्नी पर शक हुआ जिसके बाद उसने पत्नी के साथ मारपीट की थी। यह बात दोनों प्रेमियों को नागवार गुजरी। इसके बाद रंजीत राय एवं सुमन कुमार ने गजेंद्र मंडल को खाना-पीना कराने के बहाने नहर के पास ले गए, जहां पत्नी गणिता देवी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।

और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए गणिता देवी ने ही पति के लापता होने का आवेदन थाना में दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन एवं एक बाइक भी बरामद की है। इस कार्रवाई में जानकीनगर थानाध्यक्ष परीक्षित पासवान, रूपेश्वरी ओपी प्रभारी कुमारी अनुष्का रानी, पुलिस अवर निरीक्षक अर्चना कुमारी तथा पुलिस अवर निरीक्षक गजेंद्र कुमार शामिल थे।

मर्डर कर बच्चे का शव फेंका इधर पूर्णिया के ही डगरूआ थाना क्षेत्र की रामपुर पंचायत स्थित चतरा नहर के समीप पांच वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। बच्चे का शव मंगलवार सुबह लोगों ने देखा। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक बच्चा चतरा निवासी मो. कैसर का पुत्र मो. साकिब उर्फ आहिल था।