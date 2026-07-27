प्यार के लिए पति का कत्ल, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर गड़ासी से मारा; नहर में फेंकी लाश

बिहार में एक पत्नी ने अपने प्यार को पाने के लिए पति की हत्या करने की खौफनाक साजिश रची। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गड़ासी से पति की हत्या की और फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया।

बिहार में प्यार की खातिर पति की जान लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की जो साजिश रची उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल बिहार में बक्सर जिले के वासुदेवा थाना क्षेत्र के कुलमनपुर गांव के पास डुमरांव नहर से मिले अज्ञात शव की गुत्थी अब पुलिस ने सुलझा ली है। शुरुआती जांच में हादसा या अज्ञात शव का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस अनुसंधान में यह प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की सुनियोजित हत्या का मामला निकला। पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के प्यार के बीच रोड़ा बन गया था जिसके बाद उसकी हत्या शातिराना तरीके से कर दी गई।

इधर इस हत्याकांड केबाद पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मृतक की पहचान रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के गेरा चांदी गांव निवासी वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मृतक की पत्नी ममता देवी और गांव का ही अरविंद कुमार शामिल हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गड़ासी, एक टीवीएस बाइक तथा दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, ममता देवी और अरविंद कुमार के बीच पिछले करीब आठ महीने से कथित प्रेम संबंध था। दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह उनके रास्ते में बाधा बन रहा था। इसी कारण दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची। जांच में सामने आया कि 19 जुलाई की रात दोनों आरोपियों ने मिलकर गड़ासी से वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी।