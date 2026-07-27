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प्यार के लिए पति का कत्ल, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर गड़ासी से मारा; नहर में फेंकी लाश

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम
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बिहार में एक पत्नी ने अपने प्यार को पाने के लिए पति की हत्या करने की खौफनाक साजिश रची। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गड़ासी से पति की हत्या की और फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। 

Husband-Wife
पति और पत्नी- सांकेतिक फोटो

बिहार में प्यार की खातिर पति की जान लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की जो साजिश रची उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल बिहार में बक्सर जिले के वासुदेवा थाना क्षेत्र के कुलमनपुर गांव के पास डुमरांव नहर से मिले अज्ञात शव की गुत्थी अब पुलिस ने सुलझा ली है। शुरुआती जांच में हादसा या अज्ञात शव का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस अनुसंधान में यह प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की सुनियोजित हत्या का मामला निकला। पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के प्यार के बीच रोड़ा बन गया था जिसके बाद उसकी हत्या शातिराना तरीके से कर दी गई।

इधर इस हत्याकांड केबाद पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मृतक की पहचान रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के गेरा चांदी गांव निवासी वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मृतक की पत्नी ममता देवी और गांव का ही अरविंद कुमार शामिल हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गड़ासी, एक टीवीएस बाइक तथा दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, ममता देवी और अरविंद कुमार के बीच पिछले करीब आठ महीने से कथित प्रेम संबंध था। दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह उनके रास्ते में बाधा बन रहा था। इसी कारण दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची। जांच में सामने आया कि 19 जुलाई की रात दोनों आरोपियों ने मिलकर गड़ासी से वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी।

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पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को डुमरांव नहर में फेंक दिया गया था। थानाध्यक्ष अनिल कुमार पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कॉल डिटेल और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर जांच आगे बढ़ाई, जिसमें पत्नी और उसके कथित प्रेमी की भूमिका सामने आई।इसके बाद पुलिस ने गेरा चांदी गांव में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। दोनों को जेल में भेज दिया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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