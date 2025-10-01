Bihar Crime: प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी ने पति को मार बरामदे में टांगा, बिहार की रेशमा फरार

Bihar Crime: गांव का एक बच्चा नींबू तोड़ने के लिए घर गया तो उसने आनंद को बरामदे में फंदे से लटका देखा। घर में कोई नहीं था। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

Bihar Crime: बिहार में प्रेमी के प्यार में पागल एक महिला ने भयानक वारदात को अंजाम दिया है। पूर्णिया जिले में कसबा प्रखंड के सब्दलपुर गांव में मंगलवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मृतक 38 वर्षीय आनंद कुमार मंडल था। मृतक के भाई पंकज मंडल ने आरोप लगाया कि आनंद की पत्नी रेशमा देवी और उसके प्रेमी जेसीबी चालक आनंद कुमार ने मिलकर हत्या की साजिश रची।

उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह गांव का एक बच्चा नींबू तोड़ने के लिए घर गया तो उसने आनंद को बरामदे में फंदे से लटका देखा। घर में कोई नहीं था। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। परिजनों ने बताया कि आनंद की शादी 2012 में रूपौली थाना क्षेत्र के बिरौली निवासी कारे लाल राय की पुत्री रेशमा देवी से हुई थी। विवाह के बाद करीब बारह साल तक दोनों का जीवन सामान्य रहा और उन्हें एक पुत्र व एक पुत्री भी है।

लेकिन करीब एक साल पहले रेशमा देवी का जेसीबी चालक आनंद कुमार से जीजा साली का रिश्ता कायम हो गया। दोनों के बीच नजदीकयां बढ़ने लगी। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गया। इस पर पति अक्सर आपत्ति करता था, जिससे घर में विवाद बढ़ने लगा। पंचायत स्तर पर कई बार मामला सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन रेशमा अपने प्रेमी के साथ ही रहने लगी।