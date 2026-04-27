नाजुक अंग पर पैर पड़ने से मौत हो गई, प्रेमी संग मिल पति का गला दबाने वाली पत्नी ने बनाई कहानी
प्रेमी ने ही उसे नींद की दवा लाकर दी थी, जिसे शनिवार रात उसने अमित के खाने में मिला दिया। अमित के गहरी नींद में सोते ही दोनों ने गला दबाकर उसे मार डाला। एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं।
बिहार में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी ने खुद को बचाने के लिए गजब की कहानी बनाई। लेकिन कहते हैं कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। जल्द ही इस चालबाज पत्नी का भेद खुल गया और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया की गोबरौरा पंचायत स्थित मटियरिया बंगाली कॉलोनी में शनिवार देर रात पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति अमित कुमार नमोदास (35) की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नीलम देवी (28) को गिरफ्तार कर लिया है।
रविवार सुबह नीलम ने विलाप करते हुए परिजनों को बताया कि अमित की मौत हो गई है। खुद को बचाने के लिए उसने मनगढ़ंत कहानी रची कि सोते समय उसका पैर अमित के नाजुक अंग पर पड़ गया, जिससे उसकी जान चली गई। हालांकि, परिजनों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। लौरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने नीलम को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने सच उगल दिया। नीलम ने स्वीकार किया कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी।
प्रेमी ने ही उसे नींद की दवा लाकर दी थी, जिसे शनिवार रात उसने अमित के खाने में मिला दिया। अमित के गहरी नींद में सोते ही दोनों ने गला दबाकर उसे मार डाला। एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले में शामिल नीलम के प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
चार माह पहले हुई थी पंचायत
परिजनों ने बताया कि अमित और नीलम की शादी नौ साल पहले हुई थी। उनके दो बच्चे (7 वर्षीय पुत्र व 4 वर्षीय पुत्री) हैं। दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती थी। करीब चार माह पूर्व बगहा के सेमरा कॉलोनी से आए ससुराल वालों ने दोनों के बीच सुलह कराई थी। अमित का तीन माह पहले हार्निया का ऑपरेशन भी हुआ था।