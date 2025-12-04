Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWife killed husband help of daughter son in law buried body in house secret revealed
बेटी-दामाद के साथ पत्नी ने किया पति का मर्डर, घर में ही दफनाया शव; 1 महीने बाद ऐसे खुला राज

संक्षेप:

गयाजी जिले के बाराचट्टी स्थित बेलारपुर गांव में पत्नी, बेटी और दामाद ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी। फिर उसके शव को घर के आंगन में ही गाड़कर सभी फरार हो गए। करीब एक महीने बाद इस मर्डर केस का राज खुला तो लोग हैरान रह गए।

Dec 04, 2025 11:15 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बाराचट्टी (गयाजी)
बिहार के गयाजी जिले से पत्नी, बेटी और दामाद द्वारा एक शख्स की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात बाराचट्टी के थाना क्षेत्र सथित बेलारपुर गांव की है। पुलिस ने गुरुवार को घर के आंगन में दफन किया गया एक शव बरामद किया। मृतक का नाम महेश यादव (45) था। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर पर बीते एक महीने से ताला लगा था। आशंका जताई जा रही है कि महेश की हत्या कर उसका शव गाड़कर घर वाले वहां से भाग गए थे। हालांकि, पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

महेश खेती बाड़ी का काम करता था। इसी से उसका जीवन यापन चल रहा था। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि महेश की हत्या पत्नी, बेटी और दामाद ने मिलकर की और पकड़ाने के डर से घर के आंगन में शव को दफन कर दिया। मंगलागौरी इलाके से पत्नी, दो बेटी और दामाद को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, महेश का घर गांव के एक किनारे पर है। ग्रामीणों की आवाजाही कम होती है। गुरुवार को कुछ ग्रामीण महेश के घर की ओर गए थे। घर से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने गांव के अन्य लोगों से इस बात को लेकर चर्चा की। इसके बाद ग्रामीणों का समूह महेश के घर पहुंचा। घर के मुख्य गेट पर ताला लगा था। घर से दुर्गंध आने के बाद लोगों का शक और गहरा हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मोहनपुर पुलिस को दी। मामला बेहद गंभीर होने की सूचना जिला मुख्यालय को दी गई।

डेढ़ फीट जमीन की खुदाई कर निकाला गया शव

ग्रामीणों से सूचना मिलने पर मोहनपुर पुलिस की टीम बेलारपुर गांव के महेश यादव के घर पहुंची। लोगों ने बताया कि लगभग एक महीने से घर में ताला लगा है। घर से बदबू आने के बाद पुलिस ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां जमीन की खुदाई की गई थी वहां से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला।

हाथ और दांत तोड़े, मुंह में कपड़ा ठूंसा

महेश का बायां हाथ टूटा हुआ था। मुंह के सारे दांत टूटे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। इससे प्रतीत होता है कि उसकी हत्या कर शव को जमीन में दफन किया गया था। शव को जमीन में दफन करने के बाद महेश की पत्नी और उसकी दो बेटी ताला बंद कर घर से निकल गए थे।

शराब का आदी था महेश, घर में होते थे झगड़े

कुछ लोगों ने बताया कि महेश काफी ज्यादा शराब का सेवन करता था। शराब का आदी होने के कारण वह घर के अनाज आदि भी बेच दिया करता था, जिससे परिजन काफी परेशान थे। इस बात को लेकर घर में अक्सर कहासुनी होते रहती थी। वहीं, कुछ अन्य बातों की चर्चा भी दबी जुबान से हो रही थी, जिसका खुलासा पुलिस की जांच से हो सकेगा।

इस संबंध में मृतक के चचेरे भाई राम लखन प्रसाद ने बताया कि हत्या के इस मामले की जांच पुलिस गहराई से करे, ताकि पूरे मामले का सच्चाई से पर्दा उठ सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल भेज दिया है। बेलारपुर में हुई इस घटना से गांव के लोग स्तब्ध हैं।

सिटी एसपी रामानंद कौशल ने कहा कि बेलारपुर गांव के एक घर से दफन किया गया महेश यादव का शव बरामद किया गया है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले का त्वरित पर्दाफाश कर लिया जाएगा। चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

Gaya Gaya News Gaya Latest News अन्य..
