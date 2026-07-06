कातिल बीवी बेनकाबः आशिक संग रोमांस में पति रोड़ा बना तो मार डाला, 36 घंटे में मर्डर मिस्ट्री बेपर्दा

रिजवान कुबैत में रहता था। इधर उसकी बीवी अनवर के साथ इश्क लड़ाती थी। विदेश से लौटा रिजवान घर पर ठहर गया तो उनके मिलन में बाधा आ रही थी। दोनों ने मिलकर रिजवान को रास्ते से हटा दिया।

Bihar Crime News: बिहार के किशनगंज से पति, पत्नी और वो की खौफनाक कहानी सामने आई है। 4 जुलाई को विशनपुर थाना क्षेत्र में अपने ही घर के बेडरूम में युवक रिजवान आलम की पीट-पीट कर हत्या मामले का उद्भेदन किशनगंज पुलिस ने कर लिया है। उसकी हत्या कोई और नहीं बल्कि रिजवान की बीवी डेजी पुलिस की टीम ने हत्या की घटना में शामिल मृतक रिजवान की पत्नी डेजी परवीन और उसके प्रेमी अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है। प्रभारी एसपी हरि मोहन शुक्ला ने बताया कि 4 जुलाई को बहादुरगंज थाना क्षेत्र के टंगटंगी गांव निवासी रिजवान आलम की हत्या की घटना घटित हुई थी।

घटना के उद्भेदन के लिए एक टीम गठित किया गया था। टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में मृतक रिजवान आलम की पत्नी डेजी परवीन और अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में शामिल लोहे के रड को बरामद किया गया है। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर हत्या कांड की गुत्थी को सुलझाया है। मृतक रिजवान की पत्नी डेजी परवीन ही इस पूरे हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता और कातिल निकली। उसने अपने प्रेमी अनवर हुसैन के साथ मिलकर बेहद शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया था।

चोरी की रची थी साजिश घटना के बाद आरोपी पत्नी डेजी परवीन ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी गढ़ी कि रात में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की है और विरोध करने पर उसके पति की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के घर से मोबाइल चोरी करने की कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी।

फोन कॉल और तकनीकी इनपुट ने खोला राज अनुसंधान के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी डेजी परवीन की गतिविधियों और बयानों पर संदेह हुआ। जब पुलिस ने तकनीकी सेल की मदद से उसके कॉल डिटेल्स खंगाले, तो पता चला कि वह गांव के ही एक युवक अनवर हुसैन के साथ लगातार संपर्क में थी। संदेह के आधार पर जब पुलिस ने अनवर हुसैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मामले का खुलासा हुआ।

09 साल पुराना था प्रेम प्रसंग पूछताछ में यह बात सामने आई कि गिरफ्तार महिला डेजी परवीन और अनवर हुसैन के बीच पिछले 09 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। डेजी का पति रिजवान कुवैत में काम करता था और दो-तीन साल में एक बार घर आता था। जिससे प्रेमी जोड़े को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस बार जब रिजवान विदेश न जाकर घर पर ही रुक गया। तो दोनों के प्रेम प्रसंग में बाधा आने लगी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर रिजवान को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

टीम में ये थे शामिल घटना का उद्भेदन करने वाली पुलिस टीम में एसडीपीओ वन खुसरू सिराज, जिला आसूचना इकाई के प्रभारी मोहम्मद मुश्ताक, बिशनपुर थानाध्यक्ष अंजनी तिवारी, सुखानी थानाध्यक्ष मन्नू कुमारी, कोचाधामन थानाध्यक्ष इजहार आलम, अवर निरीक्षक सोना कुमार, नीतीश कुमार, रेहान अहमद, मुकेश कुमार कश्यप सहित जिला आसूचना इकाई और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।