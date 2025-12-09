भाई के मंगनी में मायके जाने की जिद पर अड़ी पत्नी, पति ने शरीर पर उड़ेल दिया तेजाब
मुजफ्फरपुर में भाई की मंगनी में मायके जाने की जिद करने पर पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब उड़ेल दिया। पत्नी का मुंह, सीना और पेट झुलस गया। उसका अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में भाई की मंगनी (छेका) में जाने की जिद पर अड़ी पत्नी का पति से विवाद हो गया। इस पर पति ने आवेश में आकर पत्नी पर तेजाब उड़ेल दिया। एसिड अटैक से पत्नी का शरीर 30 प्रतिशत से अधिक जल गया है। चेहरा, सीना और पेट बुरी तरह झुलस गया है। उसे शहर के एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के अमर सिनेमा रोड की है। पांच दिन से भर्ती प्रियंका का बयान मेडिकल पुलिस नहीं ले रही है। परिजनों का आरोप है कि ओपी की पुलिस बयान दर्ज नहीं कर रही है।
परिजन के अनुसार, पुलिस ने उनसे कहा कि जहां जाना है जाओ, बयान नहीं लेंगे। थक हारकर घायल प्रियंका के पिता ने सोमवार को न्यायालय में केस दर्ज कराने के लिए वकील से संपर्क किया। वह मंगलवार को परिवाद दाखिल करेंगे। तेजाब से झुलसी प्रियंका की शादी 8 महीने पहले अर्जुन कुमार से हुई थी। प्रियंका के अनुसार, शादी के बाद से ही सुसराल वालों का उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है।
पीड़िता ने बताया कि उसके भाई का छेका था। पति को मायके ले चलने के लिए कहा तो झगड़ा हुआ। इसी को लेकर बीते 3 दिसंबर को पति बैट्री में डालने वाला तेजाब ले आया और उसके शरीर पर डाल दिया। घटना के बाद प्रियंका ने मायके वालों को फोन कर जानकारी दी। परिवार के लोग पहुंचे और उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। इलाज के बाद जख्म ठीक हो रहा है। प्रियंका के पिता का कहना है कि 4 दिन से लगातार एसकेएमसीएच ओपी जा रहे हैं। लेकिन, पुलिस प्रियंका का बयान नहीं ले रही है।