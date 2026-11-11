गिरवी रखे गहने नहीं छुड़ा पाया पति, नाराज पत्नी ने दो बच्चों संग लगा ली फांसी; मां-बेटी की मौत

बताया जा रहा है कि निर्भय कुमार ने दो साल पहले पत्नी के गहने गिरवी रखकर बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था। आर्थिक तंगी के कारण वह छह माह से ईएमआई जमा नहीं कर पा रहा था। गहने छुड़ाने को लेकर सुबह में पति-पत्नी में विवाद हुआ था।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सदर थाने के फरदो गोला लक्ष्मी नगर गली नंबर तीन में गहने गिरवी रखने को लेकर पति से विवाद के बाद मंगलवार को एक महिला अपने दो बच्चों के साथ कमरे में ही दुपट्टे का फंदा लगाकर लटक गई। इसमें मां रीना कुमारी(28)और बेटी आकृति कुमारी उर्फ टूटू (5) की मौत हो गई, जबकि फंदा टूट जाने से बेटा अंशुमान उर्फ कल्लू कुमार (02) नीचे गिर गया। इससे उसकी जान बच गई।

अंशुमान फंदे पर लटकी मां व बहन के शव के नीचे खड़ा रो रहा था। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि कोचिंग संचालक सह ट्यूशन टीचर निर्भय कुमार ने दो साल पहले पत्नी के गहने गिरवी रखकर बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था। आर्थिक तंगी के कारण वह छह माह से ईएमआई जमा नहीं कर पा रहा था। गहने छुड़ाने को लेकर सुबह में पति-पत्नी में विवाद हुआ था। इसके बाद पति कोचिंग में पढ़ाने चले गए। निर्भय पारू थाने के चिंतावनपुर गांव के निवासी हैं। लक्ष्मी नगर में डेढ़ साल से किराये के घर में रह रहे हैं। वैशाली के सोहरथा गांव के लालबाबू राय की बेटी रीना से छह साल पूर्व उनकी शादी हुई थी।

एसडीपीओ नगर-दो, दीपक कुमार ने कहा कि मां ने दो बच्चों संग फंदा लगा लिया, मां-बेटी की मौत हो गई है। बेटा सुरक्षित बच गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन की जाएगी।

फंदे पर लटके थे मां-बहन, जमीन पर रो रहा था बेटा सदर थाना के फरदो गोला लक्ष्मी नगर गली नंबर तीन में कोचिंग संचालक सह ट्यूशन टीचर निर्भय कुमार के दो साल के मासूम के बेतहासा रोने की आवाज सुनकर शाम करीब तीन बजे आसपास के लोग पहुंचे। बंद बंद कमरे में दो साल का अंशुमान रो रहा था। गेट बंद रहने पर अनहोनी की आशंका पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस पहुंची तो घर का गेट अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तब पुलिस ने गेट के ऊपर के रोशनदान का शीशा तोड़कर किवाड़ खोला। अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। अंदर मां रीना कुमारी और बेटी आकृति फंदे पर लटकी मिलीं। दो साल का अंशुमान जमीन पर बैठकर रो रहा था।

दोपहर से ही घर से नहीं आ रही थी आवाज स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर से ही घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक दो साल के अंशुमान के रोने की आवाज सुनाई दी। काफी देर तक रोने की आवाज आने पर पड़ोस के लोगों को शक हुआ। गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से जवाब नहीं आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटनास्थल की फॉरेंसिक से जांच कराई गई है।

चार भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं निर्भय निर्भय कुमार चार भाईयों में दूसरे नंबर पर हैं। वह अपने बेटा-बेटी और पत्नी के साथ फरदो के पास किराए के मकान में रहते थे। बड़ा भाई अभय कुमार चेन्नई में मजदूरी करता है। ग्रामीणों ने बताया कि एक साल पूर्व निर्भय की मां का निधन हो गया था। पिता जवाहर राय गांव में रहकर खेतीबारी करते हैं।