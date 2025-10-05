पटना में पत्नी ने पति और जेठ की हत्या की दी सुपारी, शूटरों को हथियार भी दिलवाए

महिला के पति सोनू कुमार थल सेना में जवान है। सोनू से महिला की तीन वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के कुछ ही माह में पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। जिसके बाद महिला अलग सगुना मोड़ पर रहने लगी थी। जेठ धीरज कुमार भाई का साथ देते थे।

पटना की मनेर पुलिस ने शनिवार को परिवारिक विवाद में पति और जेठ की हत्या की साजिश रचने वाली महिला और दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो पिस्टल, एक कट्टा, 26 कारतूस और चार मैगजीन बरामद हुआ है। महिला ने ही शूटरों को हथियार मुहैया कराई थी। पुलिस ने बताया कि शूटर दोनों की हत्या की पूरी तैयारी कर चुके थे और हथियार भी इकट्ठा कर लिया था। इसी बीच पुलिस को भनक लग गई व आरोपितों को धर दबोचा। आरोपितों की पहचान सगुना मोड़ निवासी नेहा कुमारी, हुलासी टोला निवासी विशाल कुमार और कल्लू कुमार के रूप में हुई है। पारिवारिक विवाद के कारण महिला पति से अलग रह रही थी।

एसपी पश्चिमी भानू प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि मनेर के हुलासी टोला निवासी विशाल कुमार अपने साथियों के साथ किसी की हत्या की साजिश रच रहा है। इसका पता चलने पर मनेर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार की टीम ने छापेमारी कर विशाल और कल्लू को हुलासी टोला से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने नेहा कुमारी को दानापुर से गिरफ्तार किया।

शूटर ने ऑडियो - वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी पूछताछ में विशाल ने बताया कि नेहा ने अपने पति सोनू कुमार और जेठ धीरज कुमार की हत्या की साजिश रची थी। उसने मोबाइल में मौजूद ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपे। पूछताछ में नेहा ने स्वीकार किया है कि घरेलू विवाद के कारण वह पति और जेठ की हत्या करवाना चाहती थी। जांच में यह भी सामने आया कि नेहा और विशाल पिछले छह माह से आपस में संपर्क में थे।