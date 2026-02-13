रोज डे पर पति को गुलाब और शराब, बिहार में कपल का रील वायरल; केस दर्ज

महिला का नाम कंचन देवी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंचन देवी का एक और रील भी इसके बाद वायरल हुआ। इसमें वो गन से साथ नजर आ रही थी। लेकिन अब पुलिस ने शराब और गन के साथ रील बनाने वाली महिला पर ऐक्शन लिया है।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार पुलिस लगातार शराब तस्करों और पियक्कड़ों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में मुंगेर जिले में भी आए दिन शराब से जुड़े मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर व्यूज पाने और वायरल होने की होड़ में कुछ लोग कानून की अनदेखी करते हुए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, जो अब उनके लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है।

बीते मंगलवार को एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों के बीच शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह मामला मुंगेर जिले के पूरब सराय थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक महिला ने रोज डे के दिन अपने पति के साथ इंस्टाग्राम पर रील बनाई। वीडियो में महिला और उसका पति हाथों में गुलाब और शराब की पैक और शराब की बोतल लिए नजर आ रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

महिला का नाम कंचन देवी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंचन देवी का एक और रील भी इसके बाद वायरल हुआ। इसमें वो गन से साथ नजर आ रही थी। लेकिन अब पुलिस ने शराब और गन के साथ रील बनाने वाली महिला पर ऐक्शन लिया है। सोशल मीडिया पर शराब और पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट करने का मामला प्रमुखता से सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया है। एसपी ने बताया कि महिला कंचन देवी द्वारा शराब की बोतल और पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जो तेजी से वायरल हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी एवं पूछताछ के दौरान पंडित दीनदयाल चौक निवासी विशाल कुमार का लाइसेंसी पिस्टल बरामद किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि, इसी लाइसेंसी पिस्टल के साथ फोटो वायरल की गई थी। वहीं, पूछताछ के क्रम में शराब की बोतल भी पाई गई। पुलिस के अनुसार, कंचन देवी से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं।