Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति को जहर खिला मारा, कमरे में ही जलाने की भी कोशिश; बिहार में पत्नी पर संगीन आरोप

Apr 07, 2026 07:50 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, मुजफ्फरपुर
share

अंशु के भाई उदय कुमार सिंह, भाभी रेखा व ग्रामीणों ने पत्नी पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। पुलिस ने मौके से अंशु की पत्नी स्वीटी भारती को हिरासत में लिया है। युवक के भाई और भाभी से भी पूछताछ की गई है।

पति को जहर खिला मारा, कमरे में ही जलाने की भी कोशिश; बिहार में पत्नी पर संगीन आरोप

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक पत्नी पर जहर देकर अपने पति को मार डालने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं आरोप यह भी है कि पत्नी ने अपने पति को कमरे में ही जलाने की कोशिश भी की। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव के वार्ड पांच में सोमवार को संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत हो गई। मृतक अंशु कुमार (32) था। बताया जाता है कि जहर खिलाने के बाद युवक के कमरे में आग लगा दी गई। बिस्तर और अन्य सामान जला हुआ था। हालांकि, युवक का शरीर झुलसा हुआ नहीं था।

अंशु के भाई उदय कुमार सिंह, भाभी रेखा व ग्रामीणों ने पत्नी पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। पुलिस ने मौके से अंशु की पत्नी स्वीटी भारती को हिरासत में लिया है। युवक के भाई और भाभी से भी पूछताछ की गई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कमरे से धुआं उठता देखकर शोर मचाया।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने छोड़ा, लड़की के चक्कर में बेची जमीन; किडनी बेचने वाले आयुष की कहानी

ग्रामीणों के जुटने के बाद युवक को कमरे से बाहर निकाला गया। आनन-फानन में सुजावलपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। इसके बाद मुजफ्फरपुर शहर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर शाम युवक की मौत हो गई। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए हैं।

परिजनों ने पुलिस को बताया कि घर बनाने के लिए अंशु लोन लिया था, किस्त जमा नहीं होने से बैंक ने उसके घर पर नोटिस चिपकाया था। इसको लेकर घर में विवाद होता रहता था। इधर, अपर थानेदार रविकांत कुमार ने बताया कि जहर खाने से युवक की मौत हुई है। उसे जलाने की कोशिश की गई। कमरे में बिस्तर और अन्य सामान जला हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छानबीन की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में आज गरज-चमक, बारिश और ओले; तापमान भी गिरेगा, आगे कैसा रहेगा मौसम
ये भी पढ़ें:पति ने चुपके से पत्नी की चप्पल में लगाया GPS, बेवफा को प्रेमी संग रंगेहाथ पकड़ा

पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल में रहता था अंशु

अंशु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कई महीने से पातेपुर के इमादपुर गांव स्थित ससुराल में रहता था। भाई के बुलावे पर रविवार को पत्नी, बच्चे संग केशोपुर आया था। बैंक द्वारा घर पर नोटिस चिपकाने के बाद भाई ने अंशु को बुलाकर समझौता करने को कहा था। युवक की शादी 2021 में हुई थी। उसे दो छोटे-छोटे बेटे हैं। करीब दो साल पहले अंशु की हादसे में दाहिना पैर टूट गया था। वह चलने में असमर्थ था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Muzaffarpur Muzaffarpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।