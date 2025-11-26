Hindustan Hindi News
जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में बंद वो प्रेमी संग मिली, लाने के लिए दिल्ली गई पुलिस

जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में बंद वो प्रेमी संग मिली, लाने के लिए दिल्ली गई पुलिस

संक्षेप:

पुलिस के दबाव के चलते रंजीत ने घटना के एक सप्ताह बाद ही न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। जिसके बाद से वह जेल में ही बंद है।रंजीत के परिजन के सहयोग व आधुनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने सोमवार को गुंजा को एक लड़का के साथ दिल्ली में पकड़ लिया।

Wed, 26 Nov 2025 01:06 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, अरेराज, मोतिहारी
जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति चार माह से जेल में बंद है और पत्नी प्रेमी के साथ दिल्ली में रह रही थी। पुलिस ने उसे सोमवार को बरामद कर लिया है। पुलिस बरामद महिला और उसके प्रेमी को लेकर दिल्ली से आ रही है। घटना मोतिहारी के अरेराज थाना क्षेत्र के वार्ड-10 की है। अरेराज थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के अनुसार महाबली चौक के पास के रमेश कुमार के पुत्र रंजीत कुमार की शादी हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कृतपुर मठिया पंचायत के संजय पटेल की पुत्री गुंजा देवी से हुई थी। शादी के बाद वह मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति से बात करती थी।

03 जुलाई 2025 को वह रात में पति से लड़ाई की और आधी रात को घर से निकल गयी। मामले को लेकर रंजीत कुमार ने अरेराज थाने में आवेदन देकर पत्नी को घर से गायब होने की प्राथमिकी दर्ज करायी। उसके दो दिन बाद गूंजा के पिता ने उसकी हत्या कर शव को खपा देने का आवेदन दिया। तब पुलिस रंजीत को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने लगी और दबाव बनाने लगी।

पुलिस के दबाव के चलते रंजीत ने घटना के एक सप्ताह बाद ही न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। जिसके बाद से वह जेल में ही बंद है।रंजीत के परिजन के सहयोग व आधुनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने सोमवार को गुंजा को एक लड़का के साथ दिल्ली में पकड़ लिया। वह लड़का भी गुंजा के गांव का ही बताया जा रहा है। इधर अरेराज थानाध्यक्ष प्रत्याशा कुमारी ने गुंजा के पहुंचने पर न्यायालय में बयान कराने की बात कही।

