Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWife files FIR against husband fo obscene act makes objectionable photo of wife viral on Facebook in Bettiah Bihar
पति की गंदी हरकत पर पत्नी ने कराया FIR, फेसबुक पर बीवी का आपत्तिजनक फोटो किया वायरल

पति की गंदी हरकत पर पत्नी ने कराया FIR, फेसबुक पर बीवी का आपत्तिजनक फोटो किया वायरल

संक्षेप:

पत्नी ने पति पर आरोप लगाया है कि दहेज उत्पीड़न में सफल नहीं होने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है।

Jan 29, 2026 04:30 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के बेतिया में पति की गंदी हरकत पर पत्नी ने उसे हवालात भेजनेका प्रबंध कर दिया है। पत्नी के बयान पर पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। महिला के पति ने उसका आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर वायरल कर दिया है। इनरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना। उनकी शादी तीन वर्ष पूर्व हुई थी। घटना की जड़ में दहेज की डिमांड बताया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महिला ने आरोप लगाया है कि है कि दहेज उत्पीड़न में सफल नहीं होने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पति उसके मायके वालों पर दहेज के लिए दबाव बना रहा था। नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति समेत ससुराल के सात लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गयी है। छानबीन कर दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

एफआईआर में महिला ने बताया है कि उसकी शादी 23 अप्रैल 2023 को मुस्लिम रिति रिवाज से हुई थी। शादी के समय उसके पिता ने तीन लाख 20 हजार रुपया कैश और साढ़े तीन लाख रुपये का सामान दिया था। विदाई के बाद से ही कम समान मिलने का ताना देकर उसके पति व परिवार के अन्य लोग महिला को प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच उसके पति ने एक अन्य लड़की से संबंध बना लिया। जिसका विरोध महिला ने किया तो नामजद अभियुक्त 12 लाख रुपए दहेज में मांगने लगे। इनकार करने पर शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करने के बाद उसे घर से निकाल दिया। इधर जनवरी 2026 में पति ने महिला का आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर वायरल कर दिया है।

पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उसका कहना है कि पति का चरित्र सही नहीं है। दूसरी लड़की को बीबी बनाकर घर में रखना चाहता है। मना करने पर मारपीट करता है। वह मेरे माता, पिता को भी गंदी गालियां देता है। इस मामले में ससुराल के अन्य सदस्य पति का ही साथ देते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।