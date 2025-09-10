बिहार में पति की बेरोजगारी से तंग पत्नी ने दे दी जान, घर में कोहराम

पति विकास कुमार ने बताया कि वह पहले प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद से मजदूरी कर परिवार का खर्च चला रहा था। इसी को लेकर आए दिन घर में विवाद होता था।

बिहार में पति की बेरोजगारी से तंग एक पत्नी ने आत्महतया कर ली है। भागलपुर जिले के नाथनगर में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनौराबादरपुर गांव में सोमवार देर रात महिला ने पति की बेरोजगारी से तंग आकर जहर खाकर जान दे दी। मृतका की पहचान सुनैना देवी (26) पत्नी विकास कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक सुनैना देवी और उसके पति विकास कुमार के बीच घरेलू खर्च को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। कभी-कभार तो मारपीट हो जाती थी।

सोमवार शाम को भी पति के कमाने की बात पर पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद रात को दोनों अलग अलग सोने चले गए। सुबह के समय जब सुनैना बाथरूम गई तो वहां उसने कुछ जहरीली पदार्थ को खा लिया। घटना को लेकर पति विकास कुमार ने बताया कि पत्नी को काफी टाइम हो गया था बाथरूम जाने से। काफी आवाज भी लगायी।

जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मजबूरन उसे दरवाजा तोड़ना पड़ा। जहां उसने पत्नी को बेहोश पाया। उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही मृतक सुनैना के मायके वालों ने बेटी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप पति समेत ससुरालवालों पर लगया। बेटी का शव देखते ही मृतका की मां मौके पर ही बेहोश हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।