प्रेमी की खातिर बहू ने बेटे को गायब करवा दिया, ससुर के आरोप सुनकर पुलिस हैरान रह गई

संक्षेप: बताया गया है कि युवती का शादी से पहले अफेयर चल रहा था। शादी के बाद प्रेमी उसके पति को धमकी देता था। खुशबु अपने पति को मायके ले गई और वहीं से गायब करवा दिया।

बिहार के अररिया में एक बहू पर उसके ससुर ने बेटे को गायब करवा देने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया है। महिला पर उसके प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को गायब कराने का आरोप है। घटना पलासी थाना क्षेत्र के कुजरी गांव की है। गायब युवक अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था। बताया गया है कि युवक को पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के सहयोग से गायब करवा दिया।

इस मामले में गायब युवक के पिता कामत टोला बकराडांगी गांव निवासी मो.आलम ने पलासी थाना में अपनी बहू सहित चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज केस में मो. बबलू, बहू बीबी खुनबुन, अबु तालिब व मोहम्मद सुभान को नामजद अभियुक्त बनाया है। गायब युवक के पिता ने कहा है कि उनके पुत्र असलम की शादी छह माह पूर्व कुजरी निवासी अबु तालिब की पुत्री बीबी खुशबु से हुई थी। शादी के दो माह बाद से ही उनके पुत्र को कुजरी गांव के ही युवक मो. बबलू प्रेम प्रसंग का हवाला देते हुए अपनी पत्नी को छोड़ देने के लिए तरह-तरह की धमकी देने लगा। परन्तु उनका पुत्र धमकी को नजर अंदाज करते हुए कमाने के लिए बाहर चला गया था।

मायके ले जाकर गायब करवाया बीते दो जनवरी की संध्या करीब पांच बजे उनकी बहू उनके पुत्र को जबरन बहाना बनाकर अपने साथ मायके कुजरी लेकर चली गयी। सूचक ने उल्लेख किया है कि दूसरे दिन उन्होंने अपने पुत्र के मोबाईल पर फोन लगाया, तो स्वीच ऑफ बताया। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गयी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा।