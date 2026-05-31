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कातिल बीवी की साजिश उजागर, पति की हत्या के लिए 75 हजार लुटाई; पुलिस ने दबोचा, खुद कराई थी FIR

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मधेपुरा में एक पत्नी ने 75 लाख की सुपारी देकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया और तफ्तीश को गुमराह करने के लिए खुद एफआईआर दर्ज करवा कर हत्यारों की गिफ्तारी की मांग करने लगी।

कातिल बीवी की साजिश उजागर, पति की हत्या के लिए 75 हजार लुटाई; पुलिस ने दबोचा, खुद कराई थी FIR

Husband murder Wife Arrested: बिहार के मधेपुरा में पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई जो रिश्तों के तानेबाने में उलझी थी। इस कांड में मृतक एक पति है जिसकी हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने ही रची थी। उसने 75 लाख की सुपारी देकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया और तफ्तीश को गुमराह करने के लिए खुद एफआईआर दर्ज करवा कर हत्यारों की गिफ्तारी की मांग करने लगी। लेकिन, पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से गहन छानबीन में साजिशकर्ता बीवी को उसके तीन गुर्गों के साथ दबोचकर जेल भेज दिया है। पुलिस हत्या की वजह तलाश रही है।

पुलिस और स्थानीय लोगों के मिली जानकारी के अनुसार, बिहारीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर डेहरू के रहने वाले किसान कामेश्वर मेहता की हत्या गोली मारकर कर दी गई। 24 मई की आधी रात जब वे अपने घर में सो रहे थे, तभी कई बदमाश उनके घर में घुस गए और जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने कामेश्वर मेहता को गोली मार दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तबतक उनकी मौत हो चुकी थी और पत्नी फूट-फूटकर रो रही थी। घटना से इलाके में हड़कंप मचा गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दिय़ा। अगले दिन कामेश्वर मेहता की पत्नी गीता देवी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पत्नी ने रोते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की।

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75 हजार में दी गई थी सुपारी

मधेपुरा एसपी के आदेश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस ने पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से जांच की जा रही थी। पुलिस को पता चला कि गीता देवी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश की थी। उसने अपराधी रामदेव राम को 75 हजार की सुपारी अपने पति की हत्या के लिए दिया था। मोबाइल के कॉल रिकार्ड के आधार पुर पुलिस ने आरोपी रामदेव को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि गीता देवी के कहने पर उसने प्रशांत कुमार, कौशल कुमार और रोशन कुमार को हायर किया और घर में घुसकर सो रहे कामेश्वर मेहता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

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चार आरोपी भेजे गए जेल

रामदेव की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर प्रशांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे तीन अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। प्रशांत के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने रौशन कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू को पुलिस ने बरामद किया। हत्या में शामिल कौशल कुमार को भी दबोचकर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब हत्या के कारण की तलाश में जुट गई है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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