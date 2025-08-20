पत्नी पहले आती है, रिश्तेदार बाद में; गुजारा भत्ता पर सिपाही पति की अर्जी हाई कोर्ट से खारिज

पटना हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता पर फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सिपाही पति की याचिका खारिज कर दी। HC ने कहा कि पति के लिए सबसे पहले पत्नी आती है। बाकी रिश्तेदारों का नंबर उसके बाद आता है।

पटना हाई कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सिपाही पति की अर्जी को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पत्नी पहले आती है और रिश्तेदारों का नंबर उसके बाद आता है। पति को पहले अपनी पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भाइयों को आश्रित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा दिवंगत बहन की बेटी की देखभाल करना एक पवित्र दायित्व हो सकता है, लेकिन यह वैधानिक दायित्व नहीं है।

पटना हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने आवेदक पति चंदन पासवान की अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। आवेदक चंदन आरपीएफ में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें सभी कटौतियों के बाद बतौर वेतन लगभग 41,000 रुपये मिलते हैं। पत्नी ने अपने भरण-पोषण के लिए गयाजी के परिवार न्यायालय (फैमिली कोर्ट) में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण वाद दायर किया था।

निचली अदालत ने चंदन पासवान को हर महीने की 15 तारीख को अपने वेतन में से 12,000 रुपये का भुगतान पत्नी को करने का आदेश दिया था। सिपाही पति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें दलील दी गई कि फैमिली कोर्ट ने पति की देनदारियों पर विचार नहीं किया। पति पर अपने दो भाइयों और मृत बहन की एक बेटी की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी है।