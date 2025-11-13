पति को दूसरी महिला संग आपत्तिजनक हालत में देख पत्नी ने दी जान, बहू की लाश छिपा ससुराल वाले भागे नेपाल
बिहार के मोतिहारी में महुआवा थाना क्षेत्र के चन्द्रमन गांव में मंगलवार को पत्नी ने अपने पति की बेवफाई से तंग होकर गले में फंदा लगाकर अपनी ईहलीला समाप्त कर ली। मृतका 22 वर्षीया लालमुनि खातून चन्द्रमन गांव निवासी रोज मियां की पत्नी थी। घटना भारत नेपाल सीमा से सटे नो मेंस लैंड के बगल में स्थित भारतीय क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक लालमुनि खातून का मायका रक्सौल में है। उसकी शादी एक वर्ष पहले चन्द्रमन गांव के रोज मियां से हुई थी।
कपल को कोई संतान नहीं हुआ था। रोज मियां का किसी महिला से अवैध संबंध था। इसका वह हमेशा विरोध करती थी। मामले में पहले कईं बार स्थानीय स्तर पर पंचायत भी हो चुकी थी। लेकिन रोज मियां की आदत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार को चुनाव के दिन भी लालमुनि खातून ने अपने पति रोज मियां को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसने विरोध जताया।
दोनों पति पत्नी के बीच जमकर लड़ाई हुई। तंग आकर उसने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके पति ने अन्य परिजनों के सहयोग से मृतका के शव को सरेह में धान के खेत में छुपा दिया। और सभी परिजन सीमा पार भाग कर नेपाल में प्रवेश कर गए।
सूचना पर पहुंची महुआवा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। पुष्टि करते महुआवा थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मामले में आवेदन नहीं मिला है। परिजन अभी मिट्टी देने में लगे हैं। आवेदन मिलने पर विधिसम्मत कार्रवाई की