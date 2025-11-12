Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWife burnt alive for interrupting alcoholic husband turns murderer in Begusarai
टोकने पर पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया, बेगूसराय में शराबी पति बना कातिल

टोकने पर पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया, बेगूसराय में शराबी पति बना कातिल

संक्षेप: बेगूसराय जिले के बखरी में पति पर अपनी 22 साल की पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। पति शराब का आदी था। पत्नी अक्सर उसे शराब पीने से टोकती थी।

Wed, 12 Nov 2025 05:08 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, गढ़पुरा (बेगूसराय)
share Share
Follow Us on

बिहार के बेगूसराय जिले में पति के द्वारा पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला गढ़पुरा प्रखंड की सोनमा पंचायत के वार्ड-10 का है। आरोप है कि शराब पीने से टोकने पर पति आगबबूला हो गया औ अपनी पत्नी को आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही बखरी थाना पुलिस ने नशे में धुत पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया गया। हालांकि, यह हत्या है या सुसाइड पुलिस इसकी जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतका की पहचान जितेंद्र दास की 22 वर्षीया पत्नी जूली कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले भोला दास के मंझले बेटे जितेंद्र की शादी बखरी प्रखंड के शकरपुरा गांव में जूली के साथ हुई थी। भोला दास परदेस में रहकर मजदूरी करता है। फिलहाल वह गांव में नहीं हैं, जबकि जितेंद्र गांव में ही रहता था।

शराब में पैसे उड़ाता था पति

जितेंद्र कभी-कभार मजदूरी करता था। घर में खर्च के रुपये देने के बदले वह शराब में उड़ा रहा था। इसको लेकर पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। अपने रिश्तेदार एवं सास-ससुर के भरोसे जूली अपना और अपने 10 माह के बेटे का पालन पोषण कर रही थी।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पत्नी को लेने आए थे मायके वाले, पति ने कर दिया था मना

बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी शराब पीने के कारण पति-पत्नी में विवाद हुआ। इसकी जानकारी मिलने पर जूली के ननिहाल गढ़पुरा थाना के दुनही गांव से मामा और मामी विदा कराने सोनमा आए थे। लेकिन, जितेंद्र अपनी पत्नी को वहां से विदा करने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद वे लोग वापस लौट गए।

रात में स्थानीय लोगों ने घर के अंदर चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनी और अचानक कमरे में आग लगते हुए देखी। इसकी जानकारी तुरंत बखरी थाना पुलिस को दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक जूली की मौत हो चुकी थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतका के पति जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:आरा में महिला की गोली मारकर हत्या; परिजनों का चुनावी रंजिश में मर्डर का आरोप

जूली के रिश्तेदार का कहना है कि जितेंद्र शराब का आदी था। मंगलवार रात को भी वह शराब के नशे में था। शराब पीने से मना करने पर उसने जूली को जलाकर मार दिया। कुछ लोगों का कहना है कि शराब पीने को लेकर दोनों पति-पत्नी में लगातार विवाद हुआ करता था। इसी से आजीज होकर उसने आत्महत्या कर ली।

हत्या है या सुसाइड, जांच कर रही पुलिस

हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच-पड़ताल कर रही है। बखरी थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार का कहना है कि मृतका के रिश्तेदार लखपति दास के द्वारा आवेदन दिया गया है। इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Begusarai Husband-wife Fight begusarai crime news अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।