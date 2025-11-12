टोकने पर पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया, बेगूसराय में शराबी पति बना कातिल

संक्षेप: बेगूसराय जिले के बखरी में पति पर अपनी 22 साल की पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। पति शराब का आदी था। पत्नी अक्सर उसे शराब पीने से टोकती थी।

बिहार के बेगूसराय जिले में पति के द्वारा पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला गढ़पुरा प्रखंड की सोनमा पंचायत के वार्ड-10 का है। आरोप है कि शराब पीने से टोकने पर पति आगबबूला हो गया औ अपनी पत्नी को आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही बखरी थाना पुलिस ने नशे में धुत पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया गया। हालांकि, यह हत्या है या सुसाइड पुलिस इसकी जांच कर रही है।

मृतका की पहचान जितेंद्र दास की 22 वर्षीया पत्नी जूली कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले भोला दास के मंझले बेटे जितेंद्र की शादी बखरी प्रखंड के शकरपुरा गांव में जूली के साथ हुई थी। भोला दास परदेस में रहकर मजदूरी करता है। फिलहाल वह गांव में नहीं हैं, जबकि जितेंद्र गांव में ही रहता था।

शराब में पैसे उड़ाता था पति जितेंद्र कभी-कभार मजदूरी करता था। घर में खर्च के रुपये देने के बदले वह शराब में उड़ा रहा था। इसको लेकर पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। अपने रिश्तेदार एवं सास-ससुर के भरोसे जूली अपना और अपने 10 माह के बेटे का पालन पोषण कर रही थी।

पत्नी को लेने आए थे मायके वाले, पति ने कर दिया था मना बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी शराब पीने के कारण पति-पत्नी में विवाद हुआ। इसकी जानकारी मिलने पर जूली के ननिहाल गढ़पुरा थाना के दुनही गांव से मामा और मामी विदा कराने सोनमा आए थे। लेकिन, जितेंद्र अपनी पत्नी को वहां से विदा करने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद वे लोग वापस लौट गए।

रात में स्थानीय लोगों ने घर के अंदर चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनी और अचानक कमरे में आग लगते हुए देखी। इसकी जानकारी तुरंत बखरी थाना पुलिस को दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक जूली की मौत हो चुकी थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतका के पति जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

जूली के रिश्तेदार का कहना है कि जितेंद्र शराब का आदी था। मंगलवार रात को भी वह शराब के नशे में था। शराब पीने से मना करने पर उसने जूली को जलाकर मार दिया। कुछ लोगों का कहना है कि शराब पीने को लेकर दोनों पति-पत्नी में लगातार विवाद हुआ करता था। इसी से आजीज होकर उसने आत्महत्या कर ली।