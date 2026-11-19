अफेयर में बीवी बनी कातिल, बॉयफ्रेंड से करवा दी पति की हत्या; 48 घंटे में खुलासा, दोनों गिरफ्तार
पूर्णया में एक शादीशुदा महिला ने अवैध प्रेम संबंध में अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
बायसी, एक संवाददाता। बिहार के पूर्णिया से अवैध रिश्ते के खूनी अंजाम की एक कहानी सामने आई है। बंगाल की महिला ने बिहार के बॉयफ्रेंड के हाथों अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। चालाक बीवी ने हत्या के बाद पति की गुमशुदगी की शिकायत थाने में भी दर्ज करा दी लेकिन,मात्र 48 घंटे में पुलिस ने उसकी साजिश का खुलासा कर दिया और प्रेमी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया।
मामला बायसी अनुमंडल क्षेत्र के अनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एडिशनल एसपी जितेंद्र पाण्डेय ने कांड की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी नयन दास(30 वर्ष) पिता तूफान दास, गांव भूररी, थाना दालकोला, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में की गई है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी मुस्कान कुमारी उर्फ दीपा को उसके कथित प्रेमी गुड्डू कुमार(20 वर्ष) के सात गिरफ्तार किया गया है। गुड्डू कुमार पूर्णिया जिले के अनगढ़ गांव का रहने वाला है।
किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र से मिला शव
पुलिस ने बताया कि 17 नम्बर को मुस्कान कुमारी उर्फ दीपा ने अनगढ़ थाना में आवेदन देकर अपने पति नयन दास के गायब होने का मामला दर्ज कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठन कर वैज्ञानिक एवं तकनीक अनुसंधान शुरू किया गया। संदेह के आधार पर पुलिस ने गुड्डू को हिरासत में लिया। कड़ाई के साथ पूछताछ करने के बाद उसने हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठा दिया। गुड्डू की निशानदेही पर मृतक नयन दास का शव 18 नम्बर को किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में धान खेत से बरामद किया गया।
प्रेमी ने उगला हत्या का रहस्य
पूछताछ में गुड्डू ने बताया कि मृतक की पत्नी मुस्कान उसकी प्रेमिका है। दोनों शादी करना चाहते थे। प्रेमिका के कहने पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिल कर नयन दास की हत्या कर दी और शव को किशनगंज ले जाकर फेंक दिया। योजना के अनुसार मुस्कान ने अपने पति के गायब हो जाने की शिकायत थाने पर जाकर दर्ज कराया।
48 घंटे में कांड का खुलासा
इस मामले में अनगढ़ थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर लिया। छानबीन में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें