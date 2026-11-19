पूर्णया में एक शादीशुदा महिला ने अवैध प्रेम संबंध में अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

बायसी, एक संवाददाता। बिहार के पूर्णिया से अवैध रिश्ते के खूनी अंजाम की एक कहानी सामने आई है। बंगाल की महिला ने बिहार के बॉयफ्रेंड के हाथों अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। चालाक बीवी ने हत्या के बाद पति की गुमशुदगी की शिकायत थाने में भी दर्ज करा दी लेकिन,मात्र 48 घंटे में पुलिस ने उसकी साजिश का खुलासा कर दिया और प्रेमी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया।

मामला बायसी अनुमंडल क्षेत्र के अनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एडिशनल एसपी जितेंद्र पाण्डेय ने कांड की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी नयन दास(30 वर्ष) पिता तूफान दास, गांव भूररी, थाना दालकोला, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में की गई है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी मुस्कान कुमारी उर्फ दीपा को उसके कथित प्रेमी गुड्डू कुमार(20 वर्ष) के सात गिरफ्तार किया गया है। गुड्डू कुमार पूर्णिया जिले के अनगढ़ गांव का रहने वाला है।

किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र से मिला शव पुलिस ने बताया कि 17 नम्बर को मुस्कान कुमारी उर्फ दीपा ने अनगढ़ थाना में आवेदन देकर अपने पति नयन दास के गायब होने का मामला दर्ज कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठन कर वैज्ञानिक एवं तकनीक अनुसंधान शुरू किया गया। संदेह के आधार पर पुलिस ने गुड्डू को हिरासत में लिया। कड़ाई के साथ पूछताछ करने के बाद उसने हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठा दिया। गुड्डू की निशानदेही पर मृतक नयन दास का शव 18 नम्बर को किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में धान खेत से बरामद किया गया।

प्रेमी ने उगला हत्या का रहस्य पूछताछ में गुड्डू ने बताया कि मृतक की पत्नी मुस्कान उसकी प्रेमिका है। दोनों शादी करना चाहते थे। प्रेमिका के कहने पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिल कर नयन दास की हत्या कर दी और शव को किशनगंज ले जाकर फेंक दिया। योजना के अनुसार मुस्कान ने अपने पति के गायब हो जाने की शिकायत थाने पर जाकर दर्ज कराया।