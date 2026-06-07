बीवी का खूनी कारनामा, पति के प्राइवेट पर घारदार से किया हमला, 4 टांके लगे; गैर मर्द से रिश्ते का आरोप
मुंगेर में एक बीवी ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। डॉक्टर के अनुसार चार टांके लगाए गए हैं। पत्नी घर छोड़कर चली गई है।
Bihar Crime News: बिहार के मुंगेर से एक बीवी ने अपने शौहर के प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पति का आरोप है कि उसका गैर मर्द से नाजायज रिश्ता है जिसके लिए अक्सर विवाद होता रहता था। जख्मी पति के प्राइवेट पार्ट में चार टांके लगे हैं। घायल के बयान पर कांड दर्ज कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पुलिस की तफ्तीश में पति द्वारा पत्नी की पिटाई करने की बात सामने आई है। घटना मुंगेर के पूरबसराय थाना इलाके के शाहजुबेर रोड की है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चा चल रही है।
घायल पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार उसके प्राइवेट पार्ट में चार टांके लगाए गए हैं। पत्नी घर छोड़कर चली गई है। बताया जा रहा है कि वह मायके में है। वह अपने साथ बेटी और घर में रखे जेवर भी ले गई है। जख्मी पति के परिजनों ने आरोपी बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जख्मी की हालत खतरे से बाहर
बताई गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद फैसल अहमद की शादी पिछले सा 13 अप्रैल को भागलपुर के कबीरपुर निवासी इशरत हसन उर्फ सानिया के साथ हुई थी। परिवार में शादी के बाद कुछ दिनों तक स्थिति सामान्य रही। बाद में पति और पत्नी के बीच विवाद होने लगा। दोनों के बीच मारपीट भी हो जाती थी। आस पास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मिंया और बीवी के बीच पहले भी कई बार मारपीट हुई।
अस्पताल में भर्ती मोहम्मद फैसल ने बताया कि सानिया का किसी दूसरे मर्द से रिलेशन है। वह अक्सर एक युवक से बात करती रहती और मना करने पर उग्र हो जाती थी। इसी बात को लेकर विवाद होता था। सानिया पति से अलग रहने की जिद करती थी जबकि फैसल इसके लिए तैयार नहीं था। घटना के दिन भी मारपीट हुई। इसी दौरान सानिया ने धारदार हथियार से फैसल के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। जख्मी पति को छोड़कर बीवी फरार हो गई। परिवार के अन्य सदस्य उसे अस्पताल ले गए।
इस मामले में पूरबसराय थाना पुलिस ने कहा है कि यह पति और पत्नी के बीच विवाद का मामला है। पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जल्द ही कांड का उद्भेदन हो जाएगा कि घटना की असलियत क्या है और वजह कौन सी है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें