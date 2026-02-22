प्राइवेट पार्ट दबाकर पति को मार डाला, पत्नी गिरफ्तार; बिहार में बहू पर ससुर का सनसनीखेज आरोप

एसडीपीओ आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी सुषमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

बिहार के बेगूसराय में एक महिला को सनसनीखेज आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला के ससुर हैं। जिले के तेघड़ा में रिकवरी राजीव कुमार मर्डर केस में नया मोड़ आने से सनसनी फैल गई है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा मोहल्ले का है। रिकवरी एजेंट की संदिग्ध स्थिति में मौत के मामले में मृतक के पिता ने थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें अपनी बहु व अन्य को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

एसडीपीओ आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी सुषमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। प्राथमिकी के अनुसार, तेघड़ा निवासी ससुर ने दावा किया है कि बहु ने साजिश के तहत अन्य लोगों के साथ मिलकर मेरे पुत्र के प्राइवेट पार्ट को दबाकर और विषैला पदार्थ खिलाकर मार डाला। मृतक के पिता के अनुसार,उन्होंने बताया कि चार साल पहले बेटे की शादी की थी। शादी के बाद से दोनों पति-पत्नी के बीच हमेशा विवाद होता था। एक माह पहले भी बेटे के साथ उसकी पत्नी ने मारपीट की थी। उसे बुरी तरह से जख़्मी कर दिया था। बहू बार-बार बोलती थी कि पति को रास्ते से अलग करने पर ही हमारी दूसरी शादी हो सकेगी।

सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा मोहल्ला में गुरुवार रात एक रिकवरी एजेंट राजीव कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गयी। वह तेघड़ा थाना क्षेत्र के अम्बा गांव निवासी रामाशीष प्रसाद सिंह का पुत्र था। वह अपनी पत्नी व एक बच्चे के साथ किराये के मकान में रहता था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। उसके बाद शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।