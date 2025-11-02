Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswidow women are bad omen rjd mp surendra yadav said on manorma devi nda reacts
विधवा महिला अपशगुन होती है, मनोरम देवी पर राजद सांसद सुरेंद्र यादव की टिप्पणी से भड़कीं NDA

विधवा महिला अपशगुन होती है, मनोरम देवी पर राजद सांसद सुरेंद्र यादव की टिप्पणी से भड़कीं NDA

संक्षेप: इस कथित वीडियो में राजद सांसद कहते हैं, 'विधवा महिला अपशगुन होती है। हिंदू धर्म में शुभ कार्य में उन्हें नहीं बुलाया जाता है, खासकर हमारी जाति में ऐसा ही होता है। विधवा महिल को कोई शुभ कार्य में निमंत्रण नहीं देता है।'

Sun, 2 Nov 2025 06:41 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में चुनावी हलचल के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र यादव के एक बयान पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा है कि विधवा महिलाएं अपशगुन होती हैं और उन्हें कोई शुभ काम में नहीं बुलाता। सुरेंद्र यादव के इस बयान पर एनडीए की महिला नेत्रियां भड़क गई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीए की महिला नेत्रियों ने राजद सांसद सुरेंद्र यादव पर बेलागंज से जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। शनिवार को भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा की प्रवक्ता अनामिका पासवान ने कहा कि राजद नेता ने जिस तरह जदयू की महिला प्रत्याशी के खिलाफ भद्दी टिप्पणी की है वह सिर्फ एक प्रत्याशी का नहीं, सम्पूर्ण महिला समाज का अपमान है।

जदयू की प्रवक्ता अनुप्रिया यादव ने विपक्ष के नेता तेजस्वी से सवाल करते हुए कहा कि क्या वे राजद सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? भाजपा प्रवक्ता प्रीति शेखर ने कहा कि सुरेंद्र यादव ने ऐसी महिला के खिलाफ बयान दिया है जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया है। ऐसे घृणित बयान की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सुरेंद्र यादव ने क्या बोला…

आपको बता दें कि जहानाबाद से राजद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर से राजद सांसद पर विधवा महिलाओं को लेकर टिप्पणी करने के आरोप लग रहे हैं। इस कथित वीडियो में राजद सांसद कहते हैं, 'विधवा महिला अपशगुन होती है। हिंदू धर्म में शुभ कार्य में उन्हें नहीं बुलाया जाता है, खासकर हमारी जाति में ऐसा ही होता है। विधवा महिल को कोई शुभ कार्य में निमंत्रण नहीं देता है।'

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Assembly Elections
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।