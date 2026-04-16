हंस क्यों नहीं रहे हैं? हंसिए.., नीतीश ने बिजेंद्र यादव के गाल पर हाथ रख दी बधाई

यह दृश्य तब का है जब लोकभवन में शपथ लेने के बाद बिजेंद्र प्रसाद मंच से नीचे उतरे और सीधे नीतीश कुमार से जाकर मिले। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को भी बारी-बारी से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी।

मौका था नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। लोकभवन स्थित समारोह स्थल पर निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दल के वरिष्ठ नेता व नई सरकार में उपमुख्यमंत्री का जिम्मा संभालने जा रहे बिजेंद्र यादव को प्रसन्नचित नहीं देख, उनके दोनों कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा, आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? हंसिये। फिर नीतीश कुमार ने बिजेंद्र प्रसाद के गाल पर हाथ रखा और उन्हें शपथ लेने की बधाई दी। यह दृश्य तब का है जब लोकभवन में शपथ लेने के बाद बिजेंद्र प्रसाद मंच से नीचे उतरे और सीधे नीतीश कुमार से जाकर मिले। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को भी बारी-बारी से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी।

शपथ ग्रहण समारोह का समय 10.50 बजे तय था। मगर साढ़े नौ बजे से ही नेता-कार्यकर्ता जुटने लगे थे। 10 बजे तक सभागार पूरी तरह भर चुका था। करीब सुबह 10.32 बजे सम्राट चौधरी समारोह स्थल पहुंचे। उनके पहुंचते ही नेताओं-कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। 10 मिनट बाद 10.42 बजे नीतीश कुमार समारोह स्थल पर पहुंचे। नीतीश कुमार को देखते ही सम्राट चौधरी खड़े होकर उनका अभिवादन किया। राज्यपाल ठीक 10.50 बजे समारोह स्थल पर पहुंचे और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ तथा राष्ट्रगान से शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई। समारोह का समापन भी राष्ट्रीय गीत व राष्ट्र गान से हुआ।

समारोह के बाद नीतीश कुमार आवास के लिए निकल गए। वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, जीतन राम मांझी, रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक ही टेबुल पर राज्यपाल सय्यद अता हसनैन के साथ जलपान किया। शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी के परिवार के लोग भी शामिल हुए। इनमें मुख्य रूप से उनके पिता शकुनी चौधरी, पत्नी ममता कुमारी, बेटी चारू प्रिया और बेटा प्रणय चौधरी आदि थे। मीडिया के सवाल पर ममता कुमारी ने सिर्फ इतना कहा कि सभी बिहारवासियों को शुभकामना है।